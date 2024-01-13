أوكرانيا: الجيش الروسي يحتفظ بسفينة حربية واحدة في البحر الأسود دون ناقلات صواريخ

أعلنت القوات البحرية التابعة للجيش الأوكراني، اليوم السبت، أن الجيش الروسي لايزال يحتفظ بسفينة حربية واحدة في البحر الأسود لمهمات قتالية وأخرى في بحر آزوف من دون نشر أي ناقلات الصواريخ بينها.

وذكر بيان صحفي صدر عن القوات البحرية، نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية "أن الجيش الأوكراني لاحظ وجود سفن حربية روسية في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك حاملة صواريخ من طراز "كاليبر" تحمل ثمانية صواريخ على متنها".

وكان الجيش الأوكراني أعلن صباح اليوم، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 369 ألفا و160 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام قبل الماضي بعد مقتل 700 جندي أمس.