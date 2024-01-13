توم هولاند يعلق على شائعات انفصاله عن زندايا

علق الممثل الشاب توم هولاند، بطل سلسلة أفلام “سبايدر مان”، على شائعات إنفصاله عن الممثلة زندايا، التي انتشرت عبر الإعلام بشكل واسع خلال الساعات الماضية.

ووفق مقطع فيديو حصل عليه موقع “TMZ”، ظهر خلاله هولاند وهو يتجول في أحد شوارع لوس أنجلوس، وعند سؤاله من جانب أحد المصورين عن حقيقة الأخبار المتداولة بشأن إنفصاله هو وزندايا، أجاب: “لا، هذا غير صحيح”.

وأثار الثنائي الشاب الكثير من الضجة حول علاقتهما السرية التي بدأت عام 2017، عقب عملهما سويًا في فيلم “Spider-Man: Homecoming”، ليأكدا العلاقة الرومانسية بينهما عام 2021.

وصرح هولاند قبل عدة أشهر لصحيفة “هوليوود ريبورتر” الأمريكية، أن “علاقته هو وزندايا شيء نحميه بشكل لا يصدق ونريد أن نحافظ عليه مقدسًا قدر الإمكان”. وأضاف: “لا نعتقد أننا مدينون بذلك لأي شخص، هذا أمر يخصنا، ولا علاقة له بمسيرتنا المهنية”.