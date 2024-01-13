ارتفاع حصيلة قتلى أعمال الشغب في بابوا غينيا الجديدة إلى 22 شخصا

ارتفعت حصيلة القتلى؛ جراء أعمال الشغب العنيفة التي شهدتها بابوا غينيا الجديدة إلى 22 شخصا، وذلك بعد العثور على جثث 6 أشخاص في العاصمة (بورت مورسباي).

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) اليوم /السبت/، أنه تم العثور على جثث 6 أشخاص في محلين تجاريين في العاصمة تم نهبهما وإضرام النار بهما؛ ما رفع إجمالي عدد القتلى في بورت موريسبي إلى 15 شخصا، فضلا عن مقتل 7 آخرين في مدينة (لاي) ثاني أكبر مدن الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.

وأشارت إلى أنه تسري حاليا حالة الطوارئ في (بورت مورسباي) لمدة 14 يوما، حيث تحاول السلطات استعادة النظام والقانون والخدمات الأساسية في أعقاب أعمال الشغب.

وكانت الاضطرابات قد بدأت في العاصمة، /الأربعاء/ الماضي، بعد أن ترك مئات من ضباط الشرطة والجنود وموظفي السجون والموظفين العموميين وظائفهم احتجاجًا على خفض رواتبهم.