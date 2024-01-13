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السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشاهدون اليوم.. ساحل العاج يواجه غينيا بيساو ..نيوكاسل يونايتد يستضيف مانشستر سيتي .. مونزا يلتقي "انتر ميلان"

تشاهدون اليوم
تشاهدون اليوم
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تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 13 يناير 2024 على النحو التالي:

كأس أمم أفريقيا 2023

10:00 ساحل العاج : غينيا بيساو

كأس آسيا 2023
1:30 أستراليا : الهند
4:30 الصين : طاجيكستان
7:30أوزبكستان:  سوريا

الدوري الإنجليزي
2:30 تشيلسي : فولهام
7:30 نيوكاسل يونايتد : مانشستر سيتي

الدوري الإسباني
3:00 لاس بالماس : فياري
5:15 ريال ماريوكا : سيلتا فيجو
7:30 أتلتيك بيلباو : ريال سوسييداد
10:00 ريال بيتيس : غرناطة

الدوري الإيطالي
4:00 جنوي : تورينو
4:00 نابولي : ساليرنيتانا
7:00 هيلاس فيرونا : إمبولي
9:45 مونزا : انتر ميلان

الدوري الألماني
4:30 لايبزج : فرانكفورت
4:30 ماينز: فولفسبورج
4:30 أوجسبورج: باير ليفركوزن
7:30 دارمشتات 98 : بورسيا دورتموند

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
6:00 موناكو: ستاد ريمس
10:00 رين: نيس

كأس أمم أفريقيا 2023 ساحل العاج غينيا بيساو أستراليا سوريا تشيلسي انتر ميلان