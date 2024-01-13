تشاهدون اليوم.. ساحل العاج يواجه غينيا بيساو ..نيوكاسل يونايتد يستضيف مانشستر سيتي .. مونزا يلتقي "انتر ميلان"

تستعرض "البوابة نيوز"، مواعيد المباريات في مختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، اليوم السبت الموافق 13 يناير 2024 على النحو التالي:
كأس أمم أفريقيا 2023
10:00 ساحل العاج : غينيا بيساو
كأس آسيا 2023
1:30 أستراليا : الهند
4:30 الصين : طاجيكستان
7:30أوزبكستان: سوريا
الدوري الإنجليزي
2:30 تشيلسي : فولهام
7:30 نيوكاسل يونايتد : مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
3:00 لاس بالماس : فياري
5:15 ريال ماريوكا : سيلتا فيجو
7:30 أتلتيك بيلباو : ريال سوسييداد
10:00 ريال بيتيس : غرناطة
الدوري الإيطالي
4:00 جنوي : تورينو
4:00 نابولي : ساليرنيتانا
7:00 هيلاس فيرونا : إمبولي
9:45 مونزا : انتر ميلان
الدوري الألماني
4:30 لايبزج : فرانكفورت
4:30 ماينز: فولفسبورج
4:30 أوجسبورج: باير ليفركوزن
7:30 دارمشتات 98 : بورسيا دورتموند
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
6:00 موناكو: ستاد ريمس
10:00 رين: نيس