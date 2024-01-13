أوكرانيا: مقتل مدنيين اثنين في 71 هجومًا روسيًا على خيرسون

أكد رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أوليكاندر بروكودين، أن مدنيين اثنين لقيا حتفهما؛ جراء 71 هجومًا شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وذكر بروكودين - في تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، اليوم /السبت/ - "أنه في غضون الـ 24 ساعة الماضية، نفذ الجيش الروسي 71 هجومًا مدفعيًا وأطلق 424 قذيفة من مدافع الهاون والمدفعية والطائرات بدون طيار منهم 32 قذيفة استهدفت مدينة خيرسون".

وأضاف المسئول الأوكراني أن الجيش الروسي استهدف المناطق السكنية في مدن وقرى المنطقة ومؤسسة تعليمية في هجماته الأخيرة.