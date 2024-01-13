الأرصاد: سقوط أمطار رعدية على بعض المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرار لانخفاض في قيم درجات الحرارة، بجانب نشاط الرياح على معظم محافظات الجمهورية، مما يجعلنا نشعر أكثر بالبرودة.

وأضافت غانم، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي ، اليوم السبت، أن سرعة الرياح ما بين 30 لـ 40 كيلومتر في الساعة، وبالتالي الكتل الهوائية الصحراوية تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على الأماكن المكشوفة الموجودة في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ومحافظات الوجه البحري.

وتابعت: اليوم نلاحظ وجود الأتربة والرمال المثارة، كما يؤدي نشاط الرياح لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج ما بين 2.5 إلى 3.5 متر.

ونوهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، بأن البحر المتوسط غير مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية، كما يتعمق المنخفض الجوي بشكل كبير اليوم وغدا، مما يؤدي لزيادة كميات الأمطار على المناطق الساحلية، وتكون الأمطار ما بين متوسطة لغزيرة، وتكون رعدية على محافظة مطروح.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الأمطار المتوسطة والغزيرة سوف تمتد للإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ناصحة بالابتعاد عن أعمدة الإنارة وألواح الإعلانات المعدنية و أكشاك الكهرباء، مشددة على القيادة بهدوء تام أثناء سقوط الأمطار.