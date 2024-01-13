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السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال الإسرائيلي يقصف بلدات في جنوب لبنان بعشرات القذائف

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، بإطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي قذائف مدفعية ثقيلة على أطراف بلدات بجنوب البلاد.

وأضافت القناة، أن الجيش الإسرائيلي أطلق عشرات القذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا والضهيرة وعيتا الشعب.

وأكدت استمرار الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي بالتحليق فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط، وصولًا إلى مشارف نهر الليطاني، صعودًا إلى مدينة بنت جبيل.

وذكرت أن الاحتلال أطلق القنابل المضيئة فوق قضاء صور والساحل البحري وفوق الخط الأزرق، فضلًا عن إطلاقه نيران رشاشاته الثقيلة على أطراف بلدة الضهيرة وبلدة البستان.

الاحتلال الإسرائيلي الناقورة المدفعية الثقيلة جنوب لبنان