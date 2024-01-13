رجال الطائرة.. تعرف على مواجهات اليوم بالجولة الثالثة من الدور الثاني

تقام اليوم السبت منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني لدوري رجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023-2024.

ويلعب الزمالك مع الاتحاد السكندري في تمام الساسة مساء وطلائع الجيش ضد الطيران في تمام الثامنة مساء و إيسترن كومباني ضد الداخلية في تمام السادسة مساء وذلك ضمن المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية يلعب الأهلي مع سبورتنج في السادسة مساء ، والقناة مع بتروجت في السادسة مساء ، وسموحة مع الترسانة في تمام الرابعة عصرا.

يذكر أن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر قد أعلن أن معسكر منتخبي الكرة الطائرة رجال و سيدات سينطلق غدا الأحد 14 يناير استعدادا لتصفيات المنطقة الخامسة الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الإفريقية أكرا 2024.