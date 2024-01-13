طلب إحاطة بشأن استعدادات الحكومة لشهر رمضان ومواجهة ارتفاع الأسعار

تقدم المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول خطة الحكومة لتوفير السلع الرمضانية باسعار مناسبة والتوسع في منافذ بيع السلع والمنتجات المختلفة بأسعار مناسبة وزيادة الرقابة على الأسواق مع قرب دخول شهر رمضان.

وقال " مسعود " إن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً وكبيراً في أسعار اللحوم الحمراء والدواجن وزيت الطعام وغيرها من المنتجات في المقابل نجحت بعض المنافذ التي أقامتها كل من وزارتى التموين والزراعة في حل الأزمة مؤكداً أن معارض "أهلا رمضان" فى العام الماضى شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين نظراً لوجود أسعار معقولة مقارنة بأسعار السوق إلا أن هناك إشكالية تتمثل في عدم انتشارها على مستوى الجمهورية، لاسيما في القرى والنجوع وعلى الحكومة أن تتوسع فى هذه المعارض لتوفير السلع الرمضانية باسعار مناسبة لكل المواطنين بصفة عامة ولأهالينا من البسطاء والفقراء.

وأكد المهندس أمين مسعود أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت على مصر والعالم إلا أن الحكومة أعلنت خطة للمواجهة من خلال العمل على السيطرة على الأسواق بتشديد الرقابة عليها ولكن وللأسف الشديد الرقابة الحقيقية على الأسواق غير موجودة بالصورة المطلوبة وهو ما أدى لمبالغة البعض في زيادة الأسعار فضلا عن تباين الأسعار من مكان لآخر مطالباً من الحكومة بتفعيل أجهزتها الرقابية وعمل حملات مفاجئة لمواجهة جشع التجار وإتاحة تلقي الشكاوى على مدار الساعة واتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الأسواق والضرب بيد من حديد ضد كل من يثبت متاجرتهم فى قوت المصريين مع التوسع في إقامة المعارض وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.