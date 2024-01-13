أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 369 ألفا و160 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /السبت/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 369 ألفا و160 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام قبل الماضي بعد مقتل 700 جندي أمس.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و65 دبابة و11 ألفا و269 من المركبات المدرعة و8 آلاف و728 من النظم المدفعية و957 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و646 من أنظمة الدفاع الجوي و329 طائرة مقاتلة و324 مروحية و23 سفينة حربية، فضلا عن 11 ألفا و632 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 1345 من المعدات الخاصة و6 آلاف و848 طائرة مسيرة وإسقاط 1806 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".