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السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون: أوستن في حالة جيدة ويواصل مراقبة العمليات اليومية لوزارة الدفاع الأمريكية

وزير الدفاع لويد
وزير الدفاع لويد أوستن
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أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بات رايدر، أن وزير الدفاع لويد أوستن، لا يزال في مركز "والتر ريد" الطبي العسكري، لافتا إلى أنه "في حالة جيدة"، ويواصل مراقبة العمليات اليومية لوزارة الدفاع".

وأوضح رايدر في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" اليوم /السبت/، أن وزير الدفاع الأمريكي على اتصال بكبار موظفيه، ولديه حق الوصول الكامل إلى قدرات الاتصالات الآمنة المطلوبة.

وأضاف أن أوستن شارك بنشاط هذا الأسبوع في الإشراف على مشاركة الجيش الأمريكي وتوجيهه في الضربات ضد أهداف عسكرية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

اوستن البنتاجون اليمن