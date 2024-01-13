بحضور مصطفى محمد.. فيتوريا يتحدث عن مباراة مصر وموزمبيق في مؤتمر صحفي

يخوض منتخب مصر، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، أولى مبارياته بكأس الأمم الأفريقية 2023 في النسخة 34 للبطولة أمام نظيره موزمبيق، مساء الأحد المقبل، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيي بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وينعقد في الثانية من عصر اليوم السبت المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب مصر ومنتخب موزمبيق، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023



ويتحدث روي فيتوريا في المؤتمر الصحفي عن المباراة المنتظرة أمام منتخب موزمبيق في افتتاحية مشوار الفراعنة، علاوة على ظهور مصطفى محمد مع المدير الفني البرتغالي، للحديث هو الآخر عن اللقاء المرتقب.



ويختتم منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا تحضيراته اليوم، السبت، لمواجهة موزمبيق فى الجولة الأولى من المجموعة الثانية بدور المجموعات فى بطولة أمم أفريقيا التى تنطلق اليوم، ويقع منتخب مصر مع غانا والرأس الأخضر وموزمبيق ضمن منافسات المجموعة الثانية.



وخاض منتخب مصر جميع تدريباته بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على ملعب جاردان بوتانيك، الملعب المخصص لتدريبات المنتخب خلال مشاركته في كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فى اجتماعه بمسئولي منتخب مصر أن الفريق سيخوض جميع التدريبات على ملعب جاردان بوتانيك، ولن يخوض أي تدريب باستاد فيليكس هوفويت بوانيي الذى سيستضيف مباريات منتخب مصر في دور المجموعات .



وفقد الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم عصر أمس الجمعة استاد "فيليكس هوفويت بوانيي" المستضيف لمباريات المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي، ببطولة كأس الأمم الأفريقية.



وتواجد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة في الزيارة والكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.

ويستهدف منتخب مصر، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، العودة مجددًا إلى منصات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.



وضمت قائمة منتخب مصر النهائية لبطولة أفريقيا 27 لاعباً هم: حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى، والدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبرهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى، والوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة، والهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا