استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 13 - 1 - 2024

السبت 13/يناير/2024 - 08:32 ص

استقرت أسعار الذهب في مصر بعد ارتفاعه أمس الجمعة، بقيمة 45 جنيها مع نهاية التعاملات داخل مخلات الصاغة.

وسجل سعر عيار 14 الأدنى فئة حوالي 2153 جنيها للبيع و 2173 جنيها للشراء وعيار 18 الأوسط نحو 2769 جنيها للبيع و 2794 جنيها للشراء وكيلو الذهب حوالي 3.7 مليون جنيه للبيع و3.725 مليون جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3230 جنيها للبيع و3260 جنيها للشراء وعيار 24 حوالي 3691 جنيها للبيع و3726 جنيها للشراء والجنيه الذهب نحو 25.803 ألف جنيه للبيع 26.1 ألف جنيه للشراء وأوقية الذهب نحو 114.803 ألف جنيه للبيع و115.9 ألف جنيه للشراء.

