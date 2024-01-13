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السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قصف جوي ومدفعي إسرائيلي على خان يونس ومخيم النصيرات وسط وجنوب غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال قامت بقصف جوي ومدفعي على مدينة خان يونس ومخيم النصيرات وسط وجنوب غزة.

ويواصل العدوان الإسرائيلي استهدافه للفلسطينيين المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، دون تفرقة مستخدمين جميع أنواع آليات الحرب الجوية والبرية، مستهدفين الفلسطينيين ومدمرين للبنية التحتية في قطاع غزة، فكل يوم تتزايد جراح الشعب الفلسطيني بين شهداء ومصابين ومفقودين، فمنذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 23700 شهيدًا غالبيتهم من النساء والأطفال وإصابة حوالي 60 ألفا، فيما لا يزال الآلاف تحت الأنقاض.

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