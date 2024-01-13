98 يومًا على الحرب في غزة.. اقتحامات إسرائيلية لعدة مدن فلسطينية

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، دون تفرقة مستخدمين جميع أنواع آليات الحرب الجوية والبرية، كما يقتحم الاحتلال كل يوم عدة مدن فلسطينية، ويتم اعتقال عدد من المواطنين الفلسطينيين.

وشهدت فجر اليوم السبت، مدينة قلقيلية اقتحام جديد لقوات الاحتلال بآلياتهم العسكرية من المدخل الشرقي للمدينة، وجاب الاحتلال عدة شوارع وأحياء داخل مدينة قلقيلية، وتمركزوا قرب دوار الداخلية، كما داهمت قوات خاصة إسرائيلية أحد منازل المواطنين.

وفي محافظة الخليل، اقتحم الاحتلال بلدتي صوريف وإذنا، بعدد من الآليات العسكرية وانتشرت القوات الإسرائيلية في الأحياء، واستشهد 3 فلسطينيين جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي عليهم قرب مستعمرة ادورا غرب مدينة الخليل.

كما داهمت قوات الاحتلال أحد منازل المواطنين دون الإبلاغ عن اعتقالات في بيت لحم، بعد اقتحام المدينة بعدة آليات عسكرية إسرائيلية.

فكل يوم تتزايد جراح الشعب الفلسطيني بين شهداء ومصابين ومفقودين، فمنذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 23700 شهيدًا غالبيتهم من النساء والأطفال وإصابة حوالي 60 ألفا، فيما لا يزال الآلاف تحت الأنقاض.