"سي إن إن": الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على أهداف للحوثيين في اليمن

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة على أهداف للحوثيين في اليمن.

كما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا تنفذ ضربات جوية على مدينة صنعاء اليمنية.

وأمس الجمعة ، نفذت القوات الأمريكية البريطانية، غارات استهدفت مواقع الحوثيين في مديرية الجند بمحافظة تعز، كما شنت 3 غارات جوية مستهدفة مطار الحديدة التي يقع بمدينة الحديدة في اليمن.

وأكد مسؤول أمريكي، أن الضربات التي تنفذ ضد الحوثيين بقيادة أمريكا وبريطانيا، تتم تنفيذها بالطائرات والسفن والغواصات مستهدفة جميع مواقع الحوثيين في صنعاء وصعدة والحديدة وذمار وتعز.