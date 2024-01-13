استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال غرب الخليل

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على شبان فلسطينيين، واستشهد 3 منهم قرب بلدة إذنا غرب الخليل.

وأضافت الوكالة، أن قوات الاحتلال نشرت قواتها عند مدخل بلدتي إذنا وترقوميا، وتقوم طائرات الاحتلال بإطلاق مجموعة من القنابل المضيئة في المنطقة داخل البلدة.

ويواصل العدوان الإسرائيلي استهدافه للفلسطينيين المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، دون تفرقة مستخدمين جميع أنواع آليات الحرب الجوية والبرية، مستهدفين الفلسطينيين ومدمرين للبنية التحتية في قطاع غزة، فكل يوم تتزايد جراح الشعب الفلسطيني بين شهداء ومصابين ومفقودين، فمنذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 23700 شهيدًا غالبيتهم من النساء والأطفال وإصابة حوالي 60 ألفا، فيما لا يزال الآلاف تحت الأنقاض.