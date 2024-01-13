المتحدثة باسم «الدفاع الأمريكية»: الضربات على الحوثيين نجحت في تقويض قدراتهم

أفادت شبكة "سكاي نيوز" عربية، اليوم السبت، نقلًا عن المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينج أن الضربات الأمريكية نجحت في تقويض قدرات الحوثيين ونقيّم آثارها.

كما أضافت، سينج أن الولايات المتحدة طلبت من الحوثيين الإفراج عن السفينة التي يحتجزونها في الحديدة، وأوضحت أن الرد الأمريكي البريطاني على الحوثيين بالضربات على مواقع تواجدهم كان يسبقه تحذيرات.

وأمس الجمعة، نفذت القوات الأمريكية البريطانية 5 غارات استهدفت مواقع الحوثيين في مديرية الجند بمحافظة تعز، كما شنت القوات الأمريكية والبريطانية 3 غارات جوية مستهدفة مطار الحديدة التي يقع بمدينة الحديدة في اليمن.

وأكد مسؤول أمريكي، أن الضربات التي تنفذ ضد الحوثيين بقيادة أمريكا وبريطانيا، تتم تنفيذها بالطائرات والسفن والغواصات مستهدفة جميع مواقع الحوثيين في صنعاء وصعدة والحديدة وذمار وتعز.