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السبت 13 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تدين في الأمم المتحدة الضربات الأمريكية والبريطانية على اليمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أدانت روسيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في منطقة البحر الأحمر والضربات الأمريكية البريطانية في اليمن.

وأمس الجمعة، نفذت القوات الأمريكية البريطانية 5 غارات استهدفت مواقع الحوثيين في مديرية الجند بمحافظة تعز، كما شنت القوات الأمريكية والبريطانية 3 غارات جوية مستهدفة مطار الحديدة التي يقع بمدينة الحديدة في اليمن. 

ويأتي الاجتماع وسط تزايد التوترات في الشرق الأوسط، والهجمات التي ينفذها الحوثيين في البحر الأحمر، وايضًا الضربات الأمريكية التي نفذت، أمس الجمعة، على مواقع تواجد جماعة الحوثيين داخل اليمن.

الامم المتحده اليمن مجلس الأمن الدولى