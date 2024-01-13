العناية الإلهية أنقذت الأهالي.. السيطرة على حريق اندلع فى شقة ببرج سكني بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدنية فى محافظة الدقهلية، منذ قليل، من السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بالدور الرابع ببرج سكني بشارع قناة السويس بمدينة المنصورة دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة بنشوب حريق فى شقة سكنية ببرج سكنى بشارع قناة السويس أمام مستشفى الخير.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الحريق شب فى شقة فى الدور الرابع ببرج سكنى مكون من 11 دور حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه قبل انتقاله لباقى البرج والمبانى المجاورة.

فيما لم يسفر الحريق عن أى إصابات أو خسائر فى الأرواح وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.