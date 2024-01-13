الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية الحفاظ على الملاحة بالبحر الأحمر

أكد الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، على أهمية الحفاظ على الملاحة بالبحر الأحمر كما حث الحوثيين على تجنب التصعيد ووقف الهجمات المتتالية على السفن في البحر الأحمر، جاء ذلك حسبما أفادت قناة "الحدث" في نبأ عاجل.

وأمس الجمعة، نفذت القوات الأمريكية البريطانية 5 غارات استهدفت مواقع الحوثيين في مديرية الجند بمحافظة تعز، كما شنت القوات الأمريكية والبريطانية 3 غارات جوية مستهدفة مطار الحديدة التي يقع بمدينة الحديدة في اليمن.

وأكد مسؤول أمريكي، أن الضربات التي تنفذ ضد الحوثيين بقيادة أمريكا وبريطانيا، تتم تنفيذها بالطائرات والسفن والغواصات مستهدفة جميع مواقع الحوثيين في صنعاء وصعدة والحديدة وذمار وتعز.