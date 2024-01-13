طلب التحريات حول العثور على جثة طفل داخل ترعة بأوسيم

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول العثور على جثة طفل طافية داخل ترعة بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز أوسيم، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث.



كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وجود جثة داخل ترعة بقرية الكوم الأحمر بدائرة قسم شرطة أوسيم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة عمره 12 عاما تقريبا ولا يحمل أي أوراق تدل على هويته وتم نقله الى مستشفى أوسيم المركزي وجارى عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.