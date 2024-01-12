منسق الإغاثة الأممي: الصراع في غزة يعرض المدنيين للخطر ويسعى لتغيير التركيبة الديموغرافية

شدد منسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة، مارتن جريفيث، اليوم الجمعة، على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الإغاثة الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين.

وانتقد جريفيث، في كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، الصراع الدائر في غزة، قائلًا إن "ما يتكشف في إسرائيل وغزة هو حرب تدار بدون أي اعتبار تقريبًا لتأثيرها على المدنيين".

وأضاف: "يمكننا أن نرى ذلك في النزوح القسري لـ 1.9 مليون مدني، وهو رقم مذهل يصل إلى 85% من إجمالي السكان، الذين أصيبوا بصدمات نفسية وأجبروا على الفرار مرارًا وتكرارًا مع تساقط القنابل والصواريخ".

وحذر جريفيث من ازدحام الملاجيء في القطاع و"نفاد" الماء والغذاء و"تزايد خطر المجاعة يومًا بعد يوم".

كما أعرب عن قلقه العميق إزاء التصريحات الأخيرة للوزراء الإسرائيليين بشأن خطط لتشجيع النقل الجماعي للمدنيين من غزة إلى دول ثالثة، قائلًا إن هذه التصريحات "غير مسؤولة" و"تجعل من الصعب ضمان سلام دائم".

وشدد جريفيث على ضرورة "الرفض القاطع لأي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة"، مؤكدًا أن "القانون الدولي ينص على أن الأشخاص الذين نزحوا من غزة يجب أن يُسمح لهم بالعودة إليها".

وأشار جريفيث إلى أن انتشار الأعمال العدائية باتجاه الجنوب من شأنه أن يزيد بشكل كبير من الضغط على النزوح الجماعي للأشخاص إلى البلدان المجاورة.

ودعا جريفيث جميع الأطراف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتوفير الإغاثة الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين، وبدء مفاوضات جادة بشأن حل عادل ودائم للصراع.