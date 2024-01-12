الولايات المتحدة تناقش مع أوكرانيا اتفاقية الضمانات الأمنية

عقدت الولايات المتحدة مع أوكرانيا اجتماعين لمناقشة اتفاقية الضمانات الأمنية المتوقعة، وفق ما أعلنت السفيرة الأمريكية في أوكرانيا بريدجيت برينك، اليوم الجمعة.

وقالت برينك، في اجتماع للممثلة الأمريكية الخاصة للانتعاش الاقتصادي في أوكرانيا بيني بريتزكر مع الصحفيين في كييف، إن "الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وردع أي عدوان في المستقبل".

وأضافت أن "جزءً رئيسيًا من ذلك هو أمن أوكرانيا، والولايات المتحدة ملتزمة أيضًا بالتفكير في ذلك على المدى الطويل".

وأشارت برينك إلى أن الولايات المتحدة التزمت أيضًا بعضوية أوكرانيا في حلف الناتو، لكنها أكدت أنه "حتى ذلك الوقت، يجب أن يكون هناك جسر للضمانات الأمنية التي تريد واشنطن تقديمها لأوكرانيا".

وأوضحت أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل محادثات ثنائية مع أوكرانيا لمناقشة ما سيكون عليه الالتزام الأمني ​​الثنائي من جانبها.

وأكدت برينك أن "إدارة بايدن سوف تستمر ملتزمة بشدة بهذا الأمر".

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الجهود الأمريكية لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديد الروسي.