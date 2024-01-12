محمد الشوربجي يتأهل لنصف نهائي بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش ويكتب رقما تاريخيا

تأهل الانجليزى محمد الشوربجى الى نصف نهائي بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش 2024، بعد فوزه على جريجوار مارش بنتيجة 3-1، ويحقق رقم تاريخى.

واحتفل محمد الشوربجي فى تلك المواحهة بوصوله إلى المباراة الـ 700 فى مسيرته الإحترافية، ويصبح أصغر لاعب يصل لهذا الإنجاز .

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8 ، 11-7 ، 7-11 ، 11-6 .

بذلك يتأهل محمد إلى نصف النهائى لمواجهة الفائز فى مباراة التايجر مصطفى عسل لاعب الاهلى والفرنسى سباستيان بومالييه.