تأهل الانجليزى محمد الشوربجى الى نصف نهائي بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش 2024، بعد فوزه على جريجوار مارش بنتيجة 3-1، ويحقق رقم تاريخى.
واحتفل محمد الشوربجي فى تلك المواحهة بوصوله إلى المباراة الـ 700 فى مسيرته الإحترافية، ويصبح أصغر لاعب يصل لهذا الإنجاز .
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8 ، 11-7 ، 7-11 ، 11-6 .
بذلك يتأهل محمد إلى نصف النهائى لمواجهة الفائز فى مباراة التايجر مصطفى عسل لاعب الاهلى والفرنسى سباستيان بومالييه.
البوابة سبورت
محمد الشوربجي يتأهل لنصف نهائي بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش ويكتب رقما تاريخيا
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تأهل الانجليزى محمد الشوربجى الى نصف نهائي بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش 2024، بعد فوزه على جريجوار مارش بنتيجة 3-1، ويحقق رقم تاريخى.
تأهل الانجليزى محمد الشوربجى الى نصف نهائي بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش 2024، بعد فوزه على جريجوار مارش بنتيجة 3-1، ويحقق رقم تاريخى.