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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد الشوربجي يتأهل لنصف نهائي بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش ويكتب رقما تاريخيا

محمد الشوربجي
محمد الشوربجي
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تأهل الانجليزى محمد الشوربجى الى نصف نهائي بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش 2024، بعد فوزه على جريجوار مارش بنتيجة 3-1، ويحقق رقم تاريخى.
واحتفل محمد الشوربجي فى تلك المواحهة بوصوله إلى المباراة الـ 700 فى مسيرته الإحترافية، ويصبح أصغر لاعب يصل لهذا الإنجاز  .
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8 ، 11-7 ، 7-11 ، 11-6 .
بذلك يتأهل محمد إلى نصف النهائى لمواجهة الفائز فى مباراة التايجر مصطفى عسل لاعب الاهلى  والفرنسى سباستيان بومالييه. 

محمد الشوربجي اسكواش بطولة فلوريدا المفتوحة للأسكواش 2024