الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انقطاع الاتصال مع طواقمه بغزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء اليوم الجمعة، انقطاع الاتصال بشكل كامل مع طواقمها العاملة في قطاع غزة بسبب قطع الاحتلال الإسرائيلي خدمات الاتصالات والإنترنت.

وقالت الجمعية في بيان، "إن قطع الاتصالات يزيد من حجم التحديات التي تواجه طواقم الهلال الأحمر في تقديم خدماتها الإسعافية والوصول للجرحى والمصابين بالسرعة اللازمة".

وأضافت: "إن هذا الانقطاع يعرقل عمل الطواقم في التواصل مع غرفة العمليات المركزية والتنسيق مع المستشفيات والمراكز الطبية، كما يصعب وصولها إلى الأماكن التي يتواجد فيها الجرحى والمصابين".

من جانب آخر، أشارت الجمعية إلى أن طواقمها أجلت اليوم بتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر حوالي 28 مواطنا من الجرحى ومرافقيهم من كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى كمال عدوان والنقطة الطبية التابعة لها في جباليا شمال القطاع.

ولفتت إلى أن خمس مركبات إسعاف تابعة للجمعية شاركت في نقل الجرحى إلى مستشفيات جنوب القطاع.

ويأتي انقطاع الاتصال مع طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين.

وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف القصف الإسرائيلي وحماية المدنيين في قطاع غزة.