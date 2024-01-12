البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تسعى لحرب مع اليمن

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات ردا على هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع الحوثيين، لكنها ستواصل الرد على هجماتهم.

وقال كيربي: "لسنا مهتمين بحرب مع اليمن. لسنا مهتمين بصراع من أي نوع".

وأضاف: "كل ما كان يفعله الرئيس هو السعي لمنع أي تصعيد للصراع، بما في ذلك الضربات الليلة الماضية".

وكانت الولايات المتحدة قد شنت، مساء الخميس، غارات جوية على مواقع للحوثيين في البحر الأحمر، ردًا على هجوم صاروخي استهدف سفينة شحن أمريكية.

وأوضح كيربي أن الضربات الجوية الأمريكية استهدفت "الأهداف التي كانت تستخدمها جماعة الحوثي لشن هجماتها".

وأضاف: "نحن نواصل العمل مع شركائنا الإقليميين لردع جماعة الحوثي عن هجماتها".