فريق مسلسل "وبينا معاد" يحتفل بانطلاق الجزء الثاني

احتفل فريق عمل مسلسل “وبينا ميعاد” ببداية عرض الجزء الثاني للعمل، في أحد فنادق بحضور فريق العمل، حيث تم عرض الحلقة الأولى من المسلسل، ليتبعه مؤتمر صحفي، أداره الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن.

بدأ المؤتمر بكلمة للفنانة شيرين رضا، التي رحبت بالحضور، واعربت عن سعادتها بتواجدها وسط هذا الحضور، وتمنت ان يحب الجمهور تلك العائلة، مثل ما هي احبته.

كما أعرب الفنان صبري فواز عن سعادته بعرض الجزء الثاني من المسلسل، وأكد وجود أحداث جديدة خلال الحلقات المقبلة، سوف يتم تناولها بشكل كبير.

وقالت الفنانة بسمة انها لن تستطيع أن تضيف كلام جديد على ما قاله الزملاء، لكن تتمنى ان يكلل الجزء الثاني بنجاح يفوق الجزء الأول.

المسلسل بطولة شيرين رضا، وصبرى فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.