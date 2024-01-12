اللواء أشرف عطية محافظ أسوان في حوار خاص لـ«البوابة»: مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ومكتبة مصر العامة وأعمال تطوير منطقة الطابية التاريخية الأثرية..أبرز المشروعات التي يتم افتتاحها خلال 2024

افتتاح 14 مشروعا تابعا لصندوق تحيا مصر بتكلفة إجمالية 688.5 مليون جنيه وأكثر من 600 مشروع داخل قرى حياة كريمة و112 مركز طبى ووحدة صحية و11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

جارى تنفيذ 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام

تنفيذ حزمة من مشروعات الإنشاء والإحلال والتجديد للخطوط والشبكات والمحطات بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى

دعم أسطول منظومة النظافة بـ 40 سيارة ومعدات للغسيل والتنظيف والجلى بالطرق العامة والأماكن السياحية بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه

السيسي وجه بالاهتمام بملف الاستثمار ضمن أولويات العمل

جارى إقامة أضخم منطقة لوجستية بكركر على مساحة 600 فدان تشمل مجمع للصناعات الغذائية بمساحة 40 فدانًا وموقف دولى لشاحنات نقل الصادرات للسودان والأسواق الأفريقية على مساحة 168 فدانًا

وضع حجر الأساس لمصنعى إنتاج مركزات الطماطم والمشغولات الذهبية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى باستثمارات 850 مليون جنيه

تم افتتاح وتشغيل 27 مصنعًا من إجمالى 34 مصنعًا

بدء تنفيذ مشروع الدواجن التكاملى ببنبان بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه ومجمع مصنع منتجات التمور بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه بالرديسية ومصنع للأسمدة العضوية بالغنيمية بإدفو بتكلفة استثمارية 30 مليون جنيه

جارى تنفيذ مشروع محور وكوبرى خزان أسوان البديل بتكلفة 1.7 مليار جنيه.. وإعادة إنشاء طريق أسوان / وادى العلاقى بطول 170 كم جنوب شرق مدينة أسوان الجارى العمل فيه حاليًا على 3 مراحل بتكلفة إجمالية مليار و43 مليون جنيه

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن إنجازات متتالية شهدتها مختلف قطاعات العمل العام على مدار العام المنقضى، والتى ساهمت فى توفير الخدمات المختلفة للمواطنين بالجودة العالية، لتستكمل هذه القطاعات سلسلة إنجازاتها على مدار العام الجديد 2024، والذى ستتحقق معه الكثير من بشائر الخير وجنى الثمار لأهالى المحافظة.

وقال محافظ أسوان، فى حوار خاص مع «البوابة»، إن عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية تشهد اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوضعها فى المكانة التى تليق بها سياحياً وتنموياً واقتصاديا وتجارياً باعتبارها من أفضل المشاتى السياحية فى العالم ولمقوماتها العديدة التى تمتلكها.

اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

* ماهي أبرز المشروعات التى سيتم افتتاحها خلال عام 2024؟

** على الرغم من التحديات العديدة، وفى ظل توجيهات القيادة السياسية، والدعم اللامحدود من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والتعاون المستمر مع الوزارات والجهات المعنية، سيشهد العام الجديد افتتاح حزمة من المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية، سواء التي يتم تنفيذها داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أو بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أو بالخطة الاستثمارية للمحافظة أو التطوير والتجميل.

إن من أبرز المشروعات التي سيتم افتتاحها خلال العام الجديد مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، ومكتبة مصر العامة، وكذا أعمال التطوير والتجميل التي شهدتها منطقة الطابية التاريخية الأثرية، وعدد من المشروعات الخدمية بمشروع الإسكان المميز "حي اللوتس"، والتي من بينها 2 مول متوسط وصغير، والمسجد، والذى أصبح كومباوند حضاري وجمالي بشكل راق.

إضافة إلى مشروع تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد، فضلاً عن المحاور والكبارى والطرق السريعة من أهمها محور وكوبرى خزان أسوان البديل، وأيضاً محور وكوبرى دراو، ليتواكب ذلك مع مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان/ القاهرة بطول 125 كم بين مدينتى أسوان والسباعية، علاوة على أنه جارى تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع إزدواج طريق أسوان/ أبو سمبل البرى بطول 215 كم، وكوبرى السيل للمشاة.

كما سيتم إفتاح 14 مشروع تابع لصندوق تحيا مصر بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى مختلف القطاعات الخدمية والبنية التحتية بتكلفة إجمالية 688.5 مليون جنيه منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر و323.9 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، وأيضاً 44.6 مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

إضافة إلى أكثر من 600 مشروع داخل قرى حياة كريمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وكذا افتتاح 112 مركز طبى ووحدة صحية، و11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي شهدت ملحمة كبرى ساهمت في تحويلها إلى صروح طبية تقدم خدماتها الصحية والعلاجية على أعلى مستوى من الجودة وفقاً للقياسات العالمية.

وسيتم أيضاً افتتاح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة، والذى تم دعمه بالكثير من الإمكانيات لكونه العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة، والمركز مربوط بمراكز السيطرة بالمحافظات الأخرى.

محررة البوابة مع محافظ أسوان

* ما أهم مشروعات مبادرة حياة كريمة وإلى أى مدى وصلت نسبة التنفيذ فيها؟

** بالنسبة لمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، فإنه بعد توجيهات الرئيس بضم قرى ومراكز المحافظة للمبادرة الرئاسية بإجمالى 5 مراكز و39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و380 نجع وكفر وتابع، فإنه تم وجارى تنفيذ نحو 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ 19 مشروعا للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات عالية.

وأؤكد أن هذا المشروع القومي هو أكبر مشروع تنموي في الألفية والجمهورية الجديدة حول حياة ملايين المواطنين فى قرى الريف المصري إلى واقع مختلف بتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة حيث نجد للمرة الأولى في تاريخ مصر الحديثة أن القرى والنجوع والكفور والتوابع تشهد في أسوان مواقع خدمية جديدة تفوق الموجود فى المدن، مع تنفيذ شبكات ومحطات جديدة ومتطورة بكافة قطاعات المرافق العامة من صرف صحى ومياه شرب وكهرباء واتصالات وغاز طبيعي وطرق وكباري، مع تبطين الترع والمصارف.

* ماذا عن مشروعات منظومة التأمين الصحي الشامل؟

** ضمن الاستعدادات الجارية للبدء فى التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، والتي تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس تم التشغيل التجريبي للمنظومة للعديد من الوحدات والمراكز الطبية داخل 76 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالي 112 وحدة صحية، وتشغيل 4 مستشفيات وهى المسلة للحميات والرمد وحورس بإدفو والصداقة الجديدة ومعهد الأورام من بين 11 مستشفى مستهدف إنشاؤها وتطويرها وتشغيلها قريباً، فيما تم إنهاء 92 % من أعمال التسجيل لمواطني المحافظة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة من إجمالي 1.6 مليون نسمة.

* وماذا عن مشروعات قطاعات إحلال وتجديد البنية التحتية؟

** تم اقتحام أكبر التحديات والمشاكل التي يعانى منها المواطن الأسواني؛ وجارى تنفيذ حزمة من مشروعات الإنشاء والإحلال والتجديد للخطوط والشبكات والمحطات بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومخصصة لإحلال وتجديد الشبكات والمحطات.

وتم الانتهاء من البنية التحتية في طريقي كورنيش النيل والسادات بالكامل داخل مدينة أسوان حيث تم إنهاء مشروع الصرف الصحي بطريق السادات، بجانب الخط الجديد لمياه الشرب، وذلك من ضمن المرحلة الثانية بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه، بعد إنهاء المرحلة الأولى بداية من المستشفى العسكري وحتى إستاد أسوان الرياضي، بتكلفة إجمالية 44 مليون جنيه، وأمتد بعد ذلك إلى ميدان الشرطة العسكرية بالمدخل الجنوبى.

وتم بالتوازى نهو مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية بكورنيش النيل، والذى تضمن إحلال وتجديد 1700 متر لخطي مياه الشرب والصرف الصحى والممتدة من مسجد النصر وحتى ميدان مجدى يعقوب.

وتم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية فى الشوارع الداخلية للمدينة والتى تضم طريق السماد وشوارع كلية التربية والنفق والحدادين ومنشية النوبة والبشارية والجيش والبركة، بجانب خطوط الصرف الصحى الجديدة بشوارع المطار وسعد زغلول والحارث والمدارس والحدادين، مع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشوارع وسط المدينة وهى عباس فريد وشرق البندر وكسر الحجر والشواربى الجديد بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه.

علاوة على تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى والممتدة من أمام مسجد المطار وحتى مركز شباب بدر بالشواربى الجديد .كما تم إحلال وتجديد لروافع فى مناطق العقاد، ونجع القبة بغرب أسوان، ونجع المحطة، ليتوازى مع تزويد المنظومة بأحدث أنواع معدات وسيارات الشفط وتطهير الشبكات.

واستكمالاً للتجاحات والإنجازات التى شهدتها عدة مناطق شرق مدينة أسوان، وجارى تنفيذ مشروع برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر PWMP بتكلفة تصل لأكثر من 9.3 مليون فرنك سويسرى لمنطقة السيل بما يساهم فى تلبية احتياجات أهالي شرق مدينة أسوان من مياه الشرب النقية، ويقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة فى ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه.

وهو الذى تزامن مع تنفيذ حزمة من المشروعات الأخرى للبنية التحتية داخل مناطق شرق المدينة منها مشروع الصرف الصحى الممتد بداية من السيل وحتى الجوزيرة بتكلفة تقديرية 65 مليون جنيه ، وبطاقة 46 ألف م3/يوم لتصل إلى 70 ألف م3/يوم مستقبلياً ، بجانب تغطية مصرف السيل بطول 2530 متر، وبتكلفة 365 مليون جنيه.

ورصف وإعادة رفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم، وبتكلفة 154 مليون جنيه، ويضم مشروع تحسين إدارة مياه الشرب بمنطقة السيل 3 مكونات استكمالاً للمشروعات السابقة والتي تم تنفيذها بمنطقة الناصرية فى الفترة من 2012 إلى 2016 والذى خدم 35 ألف نسمة، ثم تنفيذ المشروع بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب لخدمة 65 ألف نسمة ضمن مكون البنية التحتية للمشروع السويسري تم تنفيذ مكون الحوكمة وتأهيل قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي .

وتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمراكز والمدن ضمن مشروع عواصم المحافظات حيث تم استكمال مشروع التغير الشامل للبنية التحتية بمدينة إدفو، فقد تم عمل 108 كم خطوط غاز طبيعي، وتم توصيل الخدمة لـ 13 ألف شقة، كما قامت بتنفيذ 17 كم خطوط مواسير لمياه الشرب حديثة بتكلفة وصلت لنحو 45 مليون جنيه.

وقامت شركة مياه الشرب بتركيب خط قطر 450 مللى بما يوازى 16 بوصة على كورنيش النيل، توازياً مع إنشاء محطة مياه جديدة بالمدينة بطول 4 كم وبقدرة 30 ألف م3/ يومياً ليخدم شمال وجنوب المدينة حيث أن السعة الحالية في إدفو 7 ألاف م3/ يوميا، وبنسبة تنفيذ 70 % بجانب مد 12 كم كابلات كهرباء، وتغيير عدد 230 عمود إنارة.

وتم كذلك تركيب كابلات الفيبر لخدمة شبكة الإنترنت بشارع المعبد، مع تركيب ومد خطوط الكاميرات بأطوال 4 كم لتأمين الحركة السياحية بشكل كامل، وهو الذى أعقبه إستكمال أعمال خطة الرصف بشكل كامل بمبلغ 30 مليون جنيه، وتم استكمال ذلك بتنفيذ خطة التطوير والتجميل للمدينة بمبلغ 2 مليون جنيه للشوارع التى تم الانتهاء منها بشكل كامل وهى شوارع المعبد والمركز والكورنيش.

* ما هو الجديد فى أعمال تطوير عاصمة الشباب والثقافة؟

** هناك اهتمام كبير من الرئيس السيسي بوضع أسوان في المكانة التي تليق بها سياحياً وتنموياً واقتصادياً وتجارياً لأنها من أفضل المشاتى السياحية فى العالم ولمقوماتها العديدة حيث أعطى توجيهاته بتحويل مدينة أسوان إلى متحف مفتوح برؤية علمية مدروسة وهوية بصرية نابعة من البيئة والتراث الأسوانى، مع تنفيذها على مراحل، وخارج موازنة المحافظة بتوفير الإعتمادات المالية من البنوك الوطنية ضمن جهودها للعمل المجتمعى.

ولذا تم الانتهاء من المرحلة الأولى المتمثلة في واجهة المدينة والتى تضم حديقة بلازا درة النيل، وحديقة السلام وميدان المحطة، وأيضاً السوق السياحى القديم بطول 2400 متر .

وجارى تنفيذ المرحلة الثانية بمشروع ممشى أهل مصر، والذى يضم تطوير طريق كورنيش النيل القديم بطول 4 كم على 3 مستويات، وأيضاً طريق كورنيش النيل الجديد بطول 9 كم داخل 16 قطاعا، بالإضافة إلى تطوير منطقة الطابية الأثرية، وكذا تطوير طريقى كيما والسماد شاملة الشوارع الداخلية فى بانوراما متكاملة.

وتم افتتاح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بدءاً من حديقة فريال وحتى مسجد النصر بطول 1.5 كم من اجمالى 4 كم مستهدف نهوهم بالكامل مرحلياً بنهاية العام الجاري، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كم.

ونجحنا فى الانتهاء من المسار السياحى للطريق الذى يربط المراسى السياحية بمعبد إدفو بطول 1.5 كم بعد رصفه، ويتكامل مع ذلك فى أن وزارة النقل تسابق الزمن لإنهاء مشروع إزدواج طريق أسوان/ أبو سمبل البرى بطول 215 كم أسوان/ توشكى، ليمتد بعد ذلك إلى مدينة أبو سمبل السياحية.

* ما هى أهم الفرص الواعدة التى تدعو رجال الأعمال للاستثمار بالمحافظة ؟

** أسوان تتوافر فيها كافة المقومات الاقتصادية من ثروات تعدينية ومحجرية ومصادر متعددة للطاقة، والبنية التحتية من شبكات طرق وموانئ برية ونهرية ومطارات، وهذا يعتبر قاعدة قوية لجذب الفرص الاستثمارية فى كافة المجالات.

وتم وضع حجر الأساس لمصنعى إنتاج مركزات الطماطم والمشغولات الذهبية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى باستثمارات 850 مليون جنيه، كما تم افتاح وتشغيل 27 مصنعا من إجمالى 34 مصنعا مخطط افتتاحها وتشغيلها على مراحل، والتى تساهم فى توفير المئات من فرص العمل للشباب الأسوانى.

وجارى إقامة أضخم منطقة لوجستية بكركر على مساحة 600 فدان تشمل مجمع للصناعات الغذائية بمساحة 40 فدانا، وكذا موقف دولى لشاحنات نقل الصادرات إلى دولة السودان ، والأسواق الأفريقية على مساحة 168 فدانا، علاوة على قرية للبضائع وموتيلات وخدمات تجارية وبنكية وسياحية.

ويتزامن ذلك مع إنشاء المرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بشكل نموذجى وراقى بمساحة 17.5 فدان من إجمالى 56 فدانا مخصصة للمنطقة لتنوع الأنشطة بها ما بين الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، وغيرها من الأنشطة الإنتاجية الأخرى، بينما تم تسليم عقود الوحدات والورش للمنتفعين من بين 308 وحدات وورشة حرفية.

كما تم بدء تنفيذ مشروع الدواجن التكاملى ببنبان بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه وعلى مساحة 100 فدان كمرحلة أولى، وأيضاً مجمع مصنع منتجات التمور بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه بالرديسية، بالإضافة إلى مصنع آخر للأسمدة العضوية بالغنيمية بإدفو بتكلفة استثمارية 30 مليون جنيه، وهو الذى توازى مع فتح مصنع لإنتاج الكحول فى ذروة جائحة كورونا بعد إنهاء التعقيدات الروتينية المتعلقة به.

وسيتم إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة المتكاملة بمدينة أسوان الجديدة على مساحة 200 فدان كمرحلة أولى بما يعادل 840 ألف م2 لتمثل نقلة تم طرحها مؤخراً من خلال الهيئة، وتكون بشرة خير لتحقيق حلم جديد فى ظل المزايا العديدة التى تتميز بها المنطقة الصناعية، والتى من بينها قربها من المنطقة الحرة، والمنطقة اللوجستية بكركر.

* شهدت محافظة أسوان تنفيذ مشروعات لمد شرايين التنمية فى كل مكان من المحاور والطرق والكبارى.. حدثنا عن ذلك؟

** تم وجارى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بتحويل المحاور المختلفة لشرايين تنمية وعمران حيث تم إفتتاح كوبرى كلابشة الحر فى ديسمبر 2021، فيما جارى تنفيذ مشروع محور وكوبرى خزان أسوان البديل بتكلفة 1.7 مليار جنيه، ليتواكب ذلك مع قرب إنتهاء مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان/ القاهرة بطول 125 كم بين مدينتى أسوان والسباعية، علاوة على أنه جار تنفيذ مشروع إزدواج طريق أسوان / أبو سمبل البرى بطول 215 كم.

ولتسهيل الحركة السياحية والتجارية بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر تم البدء في المرحلة الثانية لتطوير وإعادة رصف طريق إدفو/ مرسى علم فى المسافة من مدينة إدفو وحتى وادى عبادى بطول 12 كم من إجمالى 60 كم جارى العمل فيهم بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه.

مشروع إعادة إنشاء طريق أسوان / وادى العلاقى بطول 170 كم جنوب شرق مدينة أسوان الجارى العمل فيه حالياً على 3 مراحل بتكلفة إجمالية مليار و43 مليون جنيه.

تم تنفيذ مشروع إنشاء المرحلة الثانية للطريق البديل للسادات بطول 3.2 كم فيلة / الشلال / الحميات ، وهو الذى توازى مع إنهاء المرحلة الأولى بطول 2 كم .

تم التشغيل التجريبى لمشروع كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاة، ومشروع إنشاء كوبرى علوى للسيارات والمشاة أعلى مزلقان المضيق بمركز نصر النوبة بطريق أسوان/القاهرة الزراعى.

* ما هو الجديد فى مشروع النظافة العامة؟

تم دعم أسطول منظومة النظافة بـ 40 سيارة ولودر ومكنسة وفنطاس ومعدات للغسيل والتنظيف والجلى بالطرق العامة والأماكن السياحية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى المنقضى 2022/2023 بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 70 مليون جنيه، وتشغيل مصنعى تدوير القمامة بمدينتى أسوان وإدفو للتخلص الآمن من المخلفات.

عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية تشهد اهتمامًا كبيرًا من الرئيس

مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ومكتبة مصر العامة وأعمال تطوير منطقة الطابية التاريخية الأثرية.. أبرز المشروعات التي يتم افتتاحها خلال العام الجديد

افتتاح 14 مشروعا تابعا لصندوق تحيا مصر بتكلفة إجمالية 688.5 مليون جنيه وأكثر من 600 مشروع داخل قرى حياة كريمة و112 مركز طبى ووحدة صحية و11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

جارى تنفيذ 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام

تنفيذ حزمة من مشروعات الإنشاء والإحلال والتجديد للخطوط والشبكات والمحطات بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى

دعم أسطول منظومة النظافة بـ 40 سيارة ومعدات للغسيل والتنظيف والجلى بالطرق العامة والأماكن السياحية بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه

السيسي وجه بالاهتمام بملف الاستثمار ضمن أولويات العمل

جارى إقامة أضخم منطقة لوجستية بكركر على مساحة 600 فدان تشمل مجمع للصناعات الغذائية بمساحة 40 فدانًا وموقف دولى لشاحنات نقل الصادرات للسودان والأسواق الأفريقية على مساحة 168 فدانًا

وضع حجر الأساس لمصنعى إنتاج مركزات الطماطم والمشغولات الذهبية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى باستثمارات 850 مليون جنيه

تم افتتاح وتشغيل 27 مصنعًا من إجمالى 34 مصنعًا

بدء تنفيذ مشروع الدواجن التكاملى ببنبان بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه ومجمع مصنع منتجات التمور بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه بالرديسية ومصنع للأسمدة العضوية بالغنيمية بإدفو بتكلفة استثمارية 30 مليون جنيه

جارى تنفيذ مشروع محور وكوبرى خزان أسوان البديل بتكلفة 1.7 مليار جنيه.. وإعادة إنشاء طريق أسوان / وادى العلاقى بطول 170 كم جنوب شرق مدينة أسوان الجارى العمل فيه حاليًا على 3 مراحل بتكلفة إجمالية مليار و43 مليون جنيه

حوار- وفاء عبدالرازق

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن إنجازات متتالية شهدتها مختلف قطاعات العمل العام على مدار العام المنقضى، والتى ساهمت فى توفير الخدمات المختلفة للمواطنين بالجودة العالية، لتستكمل هذه القطاعات سلسلة إنجازاتها على مدار العام الجديد 2024، والذى ستتحقق معه الكثير من بشائر الخير وجنى الثمار لأهالى المحافظة.

وقال محافظ أسوان، فى حوار خاص مع «البوابة»، إن عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية تشهد اهتماما كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوضعها فى المكانة التى تليق بها سياحياً وتنموياً واقتصاديا وتجارياً باعتبارها من أفضل المشاتى السياحية فى العالم ولمقوماتها العديدة التى تمتلكها.

مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:

* ماهي أبرز المشروعات التى سيتم افتتاحها خلال عام 2024؟

** على الرغم من التحديات العديدة، وفى ظل توجيهات القيادة السياسية، والدعم اللامحدود من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والتعاون المستمر مع الوزارات والجهات المعنية، سيشهد العام الجديد افتتاح حزمة من المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية، سواء التي يتم تنفيذها داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أو بمنظومة التأمين الصحي الشامل، أو بالخطة الاستثمارية للمحافظة أو التطوير والتجميل.

إن من أبرز المشروعات التي سيتم افتتاحها خلال العام الجديد مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، ومكتبة مصر العامة، وكذا أعمال التطوير والتجميل التي شهدتها منطقة الطابية التاريخية الأثرية، وعدد من المشروعات الخدمية بمشروع الإسكان المميز "حي اللوتس"، والتي من بينها 2 مول متوسط وصغير، والمسجد، والذى أصبح كومباوند حضاري وجمالي بشكل راق.

إضافة إلى مشروع تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد، فضلاً عن المحاور والكبارى والطرق السريعة من أهمها محور وكوبرى خزان أسوان البديل، وأيضاً محور وكوبرى دراو، ليتواكب ذلك مع مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان/ القاهرة بطول 125 كم بين مدينتى أسوان والسباعية، علاوة على أنه جارى تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع إزدواج طريق أسوان/ أبو سمبل البرى بطول 215 كم، وكوبرى السيل للمشاة.

كما سيتم إفتاح 14 مشروع تابع لصندوق تحيا مصر بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى مختلف القطاعات الخدمية والبنية التحتية بتكلفة إجمالية 688.5 مليون جنيه منها 320 مليون جنيه دعماً من صندوق تحيا مصر و323.9 مليون جنيه دعماً من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، وأيضاً 44.6 مليون من الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

إضافة إلى أكثر من 600 مشروع داخل قرى حياة كريمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وكذا افتتاح 112 مركز طبى ووحدة صحية، و11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي شهدت ملحمة كبرى ساهمت في تحويلها إلى صروح طبية تقدم خدماتها الصحية والعلاجية على أعلى مستوى من الجودة وفقاً للقياسات العالمية.

وسيتم أيضاً افتتاح مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمبنى ديوان عام المحافظة، والذى تم دعمه بالكثير من الإمكانيات لكونه العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بأجهزة الدولة، والمركز مربوط بمراكز السيطرة بالمحافظات الأخرى.

* ما أهم مشروعات مبادرة حياة كريمة وإلى أى مدى وصلت نسبة التنفيذ فيها؟

** بالنسبة لمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة"، فإنه بعد توجيهات الرئيس بضم قرى ومراكز المحافظة للمبادرة الرئاسية بإجمالى 5 مراكز و39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و380 نجع وكفر وتابع، فإنه تم وجارى تنفيذ نحو 2000 مشروع بمختلف قطاعات العمل العام، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ 19 مشروعا للإدارة المحلية حققت فيهم المحافظة معدلات عالية.

وأؤكد أن هذا المشروع القومي هو أكبر مشروع تنموي في الألفية والجمهورية الجديدة حول حياة ملايين المواطنين فى قرى الريف المصري إلى واقع مختلف بتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة حيث نجد للمرة الأولى في تاريخ مصر الحديثة أن القرى والنجوع والكفور والتوابع تشهد في أسوان مواقع خدمية جديدة تفوق الموجود فى المدن، مع تنفيذ شبكات ومحطات جديدة ومتطورة بكافة قطاعات المرافق العامة من صرف صحى ومياه شرب وكهرباء واتصالات وغاز طبيعي وطرق وكباري، مع تبطين الترع والمصارف.

* ماذا عن مشروعات منظومة التأمين الصحي الشامل؟

** ضمن الاستعدادات الجارية للبدء فى التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، والتي تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس تم التشغيل التجريبي للمنظومة للعديد من الوحدات والمراكز الطبية داخل 76 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالي 112 وحدة صحية، وتشغيل 4 مستشفيات وهى المسلة للحميات والرمد وحورس بإدفو والصداقة الجديدة ومعهد الأورام من بين 11 مستشفى مستهدف إنشاؤها وتطويرها وتشغيلها قريباً، فيما تم إنهاء 92 % من أعمال التسجيل لمواطني المحافظة داخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة من إجمالي 1.6 مليون نسمة.

* وماذا عن مشروعات قطاعات إحلال وتجديد البنية التحتية؟

** تم اقتحام أكبر التحديات والمشاكل التي يعانى منها المواطن الأسواني؛ وجارى تنفيذ حزمة من مشروعات الإنشاء والإحلال والتجديد للخطوط والشبكات والمحطات بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومخصصة لإحلال وتجديد الشبكات والمحطات.

وتم الانتهاء من البنية التحتية في طريقي كورنيش النيل والسادات بالكامل داخل مدينة أسوان حيث تم إنهاء مشروع الصرف الصحي بطريق السادات، بجانب الخط الجديد لمياه الشرب، وذلك من ضمن المرحلة الثانية بتكلفة إجمالية 21 مليون جنيه، بعد إنهاء المرحلة الأولى بداية من المستشفى العسكري وحتى إستاد أسوان الرياضي، بتكلفة إجمالية 44 مليون جنيه، وأمتد بعد ذلك إلى ميدان الشرطة العسكرية بالمدخل الجنوبى.

وتم بالتوازى نهو مشروع إحلال وتجديد البنية التحتية بكورنيش النيل، والذى تضمن إحلال وتجديد 1700 متر لخطي مياه الشرب والصرف الصحى والممتدة من مسجد النصر وحتى ميدان مجدى يعقوب.

وتم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية فى الشوارع الداخلية للمدينة والتى تضم طريق السماد وشوارع كلية التربية والنفق والحدادين ومنشية النوبة والبشارية والجيش والبركة، بجانب خطوط الصرف الصحى الجديدة بشوارع المطار وسعد زغلول والحارث والمدارس والحدادين، مع إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشوارع وسط المدينة وهى عباس فريد وشرق البندر وكسر الحجر والشواربى الجديد بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه.

علاوة على تنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى والممتدة من أمام مسجد المطار وحتى مركز شباب بدر بالشواربى الجديد .كما تم إحلال وتجديد لروافع فى مناطق العقاد، ونجع القبة بغرب أسوان، ونجع المحطة، ليتوازى مع تزويد المنظومة بأحدث أنواع معدات وسيارات الشفط وتطهير الشبكات.

واستكمالاً للتجاحات والإنجازات التى شهدتها عدة مناطق شرق مدينة أسوان، وجارى تنفيذ مشروع برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر PWMP بتكلفة تصل لأكثر من 9.3 مليون فرنك سويسرى لمنطقة السيل بما يساهم فى تلبية احتياجات أهالي شرق مدينة أسوان من مياه الشرب النقية، ويقضى على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات عديدة فى ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه.

وهو الذى تزامن مع تنفيذ حزمة من المشروعات الأخرى للبنية التحتية داخل مناطق شرق المدينة منها مشروع الصرف الصحى الممتد بداية من السيل وحتى الجوزيرة بتكلفة تقديرية 65 مليون جنيه ، وبطاقة 46 ألف م3/يوم لتصل إلى 70 ألف م3/يوم مستقبلياً ، بجانب تغطية مصرف السيل بطول 2530 متر، وبتكلفة 365 مليون جنيه.

ورصف وإعادة رفع كفاءة طريقى كيما والسماد بطول 8 كم، وبتكلفة 154 مليون جنيه، ويضم مشروع تحسين إدارة مياه الشرب بمنطقة السيل 3 مكونات استكمالاً للمشروعات السابقة والتي تم تنفيذها بمنطقة الناصرية فى الفترة من 2012 إلى 2016 والذى خدم 35 ألف نسمة، ثم تنفيذ المشروع بمناطق خور عواضة والخطارية والأمبركاب لخدمة 65 ألف نسمة ضمن مكون البنية التحتية للمشروع السويسري تم تنفيذ مكون الحوكمة وتأهيل قدرات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي .

وتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمراكز والمدن ضمن مشروع عواصم المحافظات حيث تم استكمال مشروع التغير الشامل للبنية التحتية بمدينة إدفو، فقد تم عمل 108 كم خطوط غاز طبيعي، وتم توصيل الخدمة لـ 13 ألف شقة، كما قامت بتنفيذ 17 كم خطوط مواسير لمياه الشرب حديثة بتكلفة وصلت لنحو 45 مليون جنيه.

وقامت شركة مياه الشرب بتركيب خط قطر 450 مللى بما يوازى 16 بوصة على كورنيش النيل، توازياً مع إنشاء محطة مياه جديدة بالمدينة بطول 4 كم وبقدرة 30 ألف م3/ يومياً ليخدم شمال وجنوب المدينة حيث أن السعة الحالية في إدفو 7 ألاف م3/ يوميا، وبنسبة تنفيذ 70 % بجانب مد 12 كم كابلات كهرباء، وتغيير عدد 230 عمود إنارة.

وتم كذلك تركيب كابلات الفيبر لخدمة شبكة الإنترنت بشارع المعبد، مع تركيب ومد خطوط الكاميرات بأطوال 4 كم لتأمين الحركة السياحية بشكل كامل، وهو الذى أعقبه إستكمال أعمال خطة الرصف بشكل كامل بمبلغ 30 مليون جنيه، وتم استكمال ذلك بتنفيذ خطة التطوير والتجميل للمدينة بمبلغ 2 مليون جنيه للشوارع التى تم الانتهاء منها بشكل كامل وهى شوارع المعبد والمركز والكورنيش.

* ما هو الجديد فى أعمال تطوير عاصمة الشباب والثقافة؟

** هناك اهتمام كبير من الرئيس السيسي بوضع أسوان في المكانة التي تليق بها سياحياً وتنموياً واقتصادياً وتجارياً لأنها من أفضل المشاتى السياحية فى العالم ولمقوماتها العديدة حيث أعطى توجيهاته بتحويل مدينة أسوان إلى متحف مفتوح برؤية علمية مدروسة وهوية بصرية نابعة من البيئة والتراث الأسوانى، مع تنفيذها على مراحل، وخارج موازنة المحافظة بتوفير الإعتمادات المالية من البنوك الوطنية ضمن جهودها للعمل المجتمعى.

ولذا تم الانتهاء من المرحلة الأولى المتمثلة في واجهة المدينة والتى تضم حديقة بلازا درة النيل، وحديقة السلام وميدان المحطة، وأيضاً السوق السياحى القديم بطول 2400 متر .

وجارى تنفيذ المرحلة الثانية بمشروع ممشى أهل مصر، والذى يضم تطوير طريق كورنيش النيل القديم بطول 4 كم على 3 مستويات، وأيضاً طريق كورنيش النيل الجديد بطول 9 كم داخل 16 قطاعا، بالإضافة إلى تطوير منطقة الطابية الأثرية، وكذا تطوير طريقى كيما والسماد شاملة الشوارع الداخلية فى بانوراما متكاملة.

وتم افتتاح المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بدءاً من حديقة فريال وحتى مسجد النصر بطول 1.5 كم من اجمالى 4 كم مستهدف نهوهم بالكامل مرحلياً بنهاية العام الجاري، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كم.

ونجحنا فى الانتهاء من المسار السياحى للطريق الذى يربط المراسى السياحية بمعبد إدفو بطول 1.5 كم بعد رصفه، ويتكامل مع ذلك فى أن وزارة النقل تسابق الزمن لإنهاء مشروع إزدواج طريق أسوان/ أبو سمبل البرى بطول 215 كم أسوان/ توشكى، ليمتد بعد ذلك إلى مدينة أبو سمبل السياحية.

* ما هى أهم الفرص الواعدة التى تدعو رجال الأعمال للاستثمار بالمحافظة ؟

** أسوان تتوافر فيها كافة المقومات الاقتصادية من ثروات تعدينية ومحجرية ومصادر متعددة للطاقة، والبنية التحتية من شبكات طرق وموانئ برية ونهرية ومطارات، وهذا يعتبر قاعدة قوية لجذب الفرص الاستثمارية فى كافة المجالات.

وتم وضع حجر الأساس لمصنعى إنتاج مركزات الطماطم والمشغولات الذهبية بالمنطقة الصناعية بالعلاقى باستثمارات 850 مليون جنيه، كما تم افتاح وتشغيل 27 مصنعا من إجمالى 34 مصنعا مخطط افتتاحها وتشغيلها على مراحل، والتى تساهم فى توفير المئات من فرص العمل للشباب الأسوانى.

وجارى إقامة أضخم منطقة لوجستية بكركر على مساحة 600 فدان تشمل مجمع للصناعات الغذائية بمساحة 40 فدانا، وكذا موقف دولى لشاحنات نقل الصادرات إلى دولة السودان ، والأسواق الأفريقية على مساحة 168 فدانا، علاوة على قرية للبضائع وموتيلات وخدمات تجارية وبنكية وسياحية.

ويتزامن ذلك مع إنشاء المرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بشكل نموذجى وراقى بمساحة 17.5 فدان من إجمالى 56 فدانا مخصصة للمنطقة لتنوع الأنشطة بها ما بين الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية ومواد البناء والمنسوجات والملابس الجاهزة، وغيرها من الأنشطة الإنتاجية الأخرى، بينما تم تسليم عقود الوحدات والورش للمنتفعين من بين 308 وحدات وورشة حرفية.

كما تم بدء تنفيذ مشروع الدواجن التكاملى ببنبان بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه وعلى مساحة 100 فدان كمرحلة أولى، وأيضاً مجمع مصنع منتجات التمور بتكلفة استثمارية 100 مليون جنيه بالرديسية، بالإضافة إلى مصنع آخر للأسمدة العضوية بالغنيمية بإدفو بتكلفة استثمارية 30 مليون جنيه، وهو الذى توازى مع فتح مصنع لإنتاج الكحول فى ذروة جائحة كورونا بعد إنهاء التعقيدات الروتينية المتعلقة به.

وسيتم إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة المتكاملة بمدينة أسوان الجديدة على مساحة 200 فدان كمرحلة أولى بما يعادل 840 ألف م2 لتمثل نقلة تم طرحها مؤخراً من خلال الهيئة، وتكون بشرة خير لتحقيق حلم جديد فى ظل المزايا العديدة التى تتميز بها المنطقة الصناعية، والتى من بينها قربها من المنطقة الحرة، والمنطقة اللوجستية بكركر.

* شهدت محافظة أسوان تنفيذ مشروعات لمد شرايين التنمية فى كل مكان من المحاور والطرق والكبارى.. حدثنا عن ذلك؟

** تم وجارى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بتحويل المحاور المختلفة لشرايين تنمية وعمران حيث تم إفتتاح كوبرى كلابشة الحر فى ديسمبر 2021، فيما جارى تنفيذ مشروع محور وكوبرى خزان أسوان البديل بتكلفة 1.7 مليار جنيه، ليتواكب ذلك مع قرب إنتهاء مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان/ القاهرة بطول 125 كم بين مدينتى أسوان والسباعية، علاوة على أنه جار تنفيذ مشروع إزدواج طريق أسوان / أبو سمبل البرى بطول 215 كم.

ولتسهيل الحركة السياحية والتجارية بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر تم البدء في المرحلة الثانية لتطوير وإعادة رصف طريق إدفو/ مرسى علم فى المسافة من مدينة إدفو وحتى وادى عبادى بطول 12 كم من إجمالى 60 كم جارى العمل فيهم بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه.

مشروع إعادة إنشاء طريق أسوان / وادى العلاقى بطول 170 كم جنوب شرق مدينة أسوان الجارى العمل فيه حالياً على 3 مراحل بتكلفة إجمالية مليار و43 مليون جنيه.

تم تنفيذ مشروع إنشاء المرحلة الثانية للطريق البديل للسادات بطول 3.2 كم فيلة / الشلال / الحميات ، وهو الذى توازى مع إنهاء المرحلة الأولى بطول 2 كم .

تم التشغيل التجريبى لمشروع كوبرى السيل العلوى للسيارات والمشاة، ومشروع إنشاء كوبرى علوى للسيارات والمشاة أعلى مزلقان المضيق بمركز نصر النوبة بطريق أسوان/القاهرة الزراعى.

* ما هو الجديد فى مشروع النظافة العامة؟

تم دعم أسطول منظومة النظافة بـ 40 سيارة ولودر ومكنسة وفنطاس ومعدات للغسيل والتنظيف والجلى بالطرق العامة والأماكن السياحية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى المنقضى 2022/2023 بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 70 مليون جنيه، وتشغيل مصنعى تدوير القمامة بمدينتى أسوان وإدفو للتخلص الآمن من المخلفات.