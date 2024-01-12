الولايات المتحدة تدرج شركتين إيرانيتين على قائمة العقوبات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات جديدة على شركتين إيرانيتين، وذلك في خطوة تهدف لتقويض الدعم المالي لجماعة الحوثي الإرهابية في اليمن.

والشركتان اللتان أدرجتهما وزارة الخزانة الأمريكية هما:

شركة سييلو ماريتيم، وهي شركة شحن إيرانية مقرها في مدينة بندر عباس.

شركة غلوبل تيك مارين سرفيسيز، وهي شركة شحن إيرانية مقرها في مدينة بوشهر.

وأكدت الوزارة أن الشركتين قامتا بشحن سلع إيرانية إلى جماعة الحوثي، بما في ذلك الأسلحة والذخائر والمواد الطبية.

وتأتي هذه العقوبات في إطار الجهود الأمريكية لردع جماعة الحوثي عن هجماتها على المدنيين اليمنيين والمصالح الدولية في المنطقة.

تتضمن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على الشركتين الإيرانيتين ما يلي:

تجميد الأصول المملوكة لهما في الولايات المتحدة.

حظر إجراء أي معاملات تجارية معهما من قبل الأفراد أو الشركات الأمريكية.

حظر سفر أي من مسؤولي الشركتين إلى الولايات المتحدة.

وتعد هذه العقوبات هي أحدث سلسلة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على جماعة الحوثي.