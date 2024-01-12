تكدس مروري بالاتجاهين من سلم الكهرباء حتى محور 26 يوليو بالجيزة

شهد الطريق الدائرى بمحافظة الجيزة، مساء اليوم الجمعة، حالة من التكدس والشلل في الحركة المرورية بالاتجاهين بالدائري من منطقة سلم الكهرباء وحتى محور 26 يوليو غلق كلي حيث تسبب بشلل كامل بالدائري والمحاور البديلة مثل محور الفريق كمال عامر وذلك للقيام ببعض الأعمال الإنشائية وتركيب كمر على جانب الطريق ، مع وجود تحويلات مرورية لتفادي منطقة الغلق.



تبين أن سبب غلق الطريق الدائري وسبب التكدس والزحام، وجود بعض الأعمال الإنشائية في مشروع توسيع وتطوير الطريق الدائري، وتحديدا بكوبري البراجيل في الطريق المتجه من منطقة السلام وحتى منطقة البراجيل في محافظة الجيزة، وتركيب كمر على جانبي الطريق.