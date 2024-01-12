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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تكدس مروري بالاتجاهين من سلم الكهرباء حتى محور 26 يوليو بالجيزة

شلل مروري بالدئري
شلل مروري بالدئري الجيزة
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شهد الطريق الدائرى بمحافظة الجيزة، مساء اليوم الجمعة، حالة من التكدس والشلل في الحركة المرورية بالاتجاهين بالدائري من منطقة سلم الكهرباء وحتى محور 26 يوليو غلق كلي حيث تسبب بشلل كامل بالدائري والمحاور البديلة مثل محور الفريق كمال عامر وذلك للقيام ببعض الأعمال الإنشائية وتركيب كمر على جانب الطريق ، مع وجود تحويلات مرورية لتفادي منطقة الغلق.


تبين أن سبب غلق الطريق الدائري وسبب التكدس والزحام، وجود بعض الأعمال الإنشائية في مشروع توسيع وتطوير الطريق الدائري، وتحديدا بكوبري البراجيل في الطريق المتجه من منطقة السلام وحتى منطقة البراجيل في محافظة الجيزة، وتركيب كمر على جانبي الطريق.

تكدس مروري تكدس مروري بالاتجاهين من سلم الكهرباء حتي محور 26 يوليو شلل في الحركة المرورية سلم الكهرباء وحتى محور 26 يوليو شلل كامل بالدائري والمحاور البديلة محور الفريق كمال عامر محافظة الجيزة مشروع توسيع وتطوير الطريق الدائري كوبري البراجيل