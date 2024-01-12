ماليزيا تجدد دعمها لجنوب إفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

أكدت ماليزيا اليوم الجمعة، أنها ستواصل دعم جنوب إفريقيا في إجراءاتها القانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، متهمةً إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان لها، إن ماليزيا تدعو الاحتلال الإسرائيلي إلى احترام القانون الدولي وإنهاء فظائعه ضد الفلسطينيين على الفور.

وأضافت الوزارة أن ماليزيا ترحب ببدء جلسات الاستماع العلنية للإجراءات التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في الفترة من 11 إلى 12 يناير الجاري.

وشددت جنوب إفريقيا، في مرافعتها الشفوية أمام المحكمة، على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة تشمل مطالبة المحكمة الاحتلال الإسرائيلي بوقف حملته العسكرية فورًا في قطاع غزة، وكذلك الفظائع التي يرتكبها ضد الفلسطينيين.

وقدمت جنوب إفريقيا أدلة دامغة على نية الاحتلال الإسرائيلي في الإبادة الجماعية والأعمال المرتكبة ضد الفلسطينيين، وانتهاك اتفاقية حظر الإبادة الجماعية.

وسيستمر اليوم الثاني من جلسات الاستماع بمرافعة الاحتلال الإسرائيلي الشفوية. ومن المتوقع صدور حكم محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة في غضون أسابيع قليلة مقبلة عند انتهاء جلسات الاستماع من الجانبين.

تأتي تصريحات ماليزيا في وقت بالغ الأهمية، حيث تنظر محكمة العدل الدولية في قضية اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وتؤكد هذه التصريحات على تضامن الدول العربية والإسلامية مع القضية الفلسطينية، ورفضها للممارسات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين.

ويتوقع أن يكون حكم محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة، والذي من المتوقع صدوره في غضون أسابيع قليلة، له أهمية كبيرة في سير القضية، ومدى إمكانية فرض ضغوط على إسرائيل لوقف ممارساتها ضد الفلسطينيين.