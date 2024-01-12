غدًا.. 23464 طالبًا يؤدون امتحانات نصف العام لصفوف النقل بجنوب سيناء

تنطلق غدًا السبت أولى امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 للصفوف النقل بمحافظة جنوب سيناء، ووفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بلغ اجمالي المتقدمين للامتحانات على مستوى جميع صفوف النقل 23464 طالبًا، موزعين على الإدارات التعليمية الثمانية على مستوى مدن المحافظة.

ويؤدي الامتحانات 10982 طالب وطالبة من الصفوف (الرابع و الخامس والسادس ) الابتدائي، كما يعقد امتحان الصفين الأول والثاني الإعدادي لاجمالي 7131 طالب و طالبة ، وامتحان الصفين الأول والثاني الثانوي العام باجمالي 2646 طالب و طالبة وامتحان الصفين الأول والثاني الثانوي الفني (زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ) باجمالي 2705 طالب وطالبة.

من جانبه أكد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، الالتزام بالاجراءات الاحترازية ومنع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان مع توفير الجو الهاديء للطلاب داخل اللجان، والالتزام باللوائح والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، مشددًا على غلق أبواب اللجان ومراعاة الدقة في مواقيت بدء الامتحان.

وأشار إلى أن طلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) سيؤدون الامتحانات اعتبارًا من الأحد الموافق 21 يناير 2024 وتنتهي الخميس 25 يناير 2024 لمدة خمسة أيام. موضحًا أن آلية انعقاد امتحانات نصف العام الدراسي للصف الثالث الإعدادي ستتم هذا العام وفق نظام البوكليت الذي يطبق هذا العام على الصف "الثالث الإعدادي"

وأوضح عقل أنه عبارة عن كراسة للأسئلة والإجابة تشمل مختلف أنواع الأسئلة بغرض تحقيق تكافؤ الفرص والشفافية ، لافتًا إلى أنه تم تدريب الطلاب بهذا النظام ، ومشدداً على التزام مديري الإدارات التعليمية باتخاذ جميع الاجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة .

ووجه بمراعاة الدقة أثناء تنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها ومراعاة السرية والدقة والأمانة واتخاذ جميع الاجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الإمتحانات