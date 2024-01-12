الصحة الفلسطينية: وصول شحنة أدوية إلى غزة ولقاحات جديدة في طريقها

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الجمعة، عن وصول شحنة أدوية من مخصصات المشاريع في البنك الدولي إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف".

وأوضحت الكيلة أن قيمة شحنة الأدوية مليوني دولار، وستقوم "يونسيف" بإدخالها إلى القطاع.

وأشارت إلى أنه يجري استكمال العمل لوصول دفعة جديدة من اللقاحات الخاصة بالأطفال إلى قطاع غزة، عبر جمهورية مصر العربية.

وأكدت الكيلة أن لقاحات لشلل الأطفال وكميات أخرى من الأدوية والمستهلكات الطبية ستدخل إلى القطاع، والتي كانت وزارة الصحة اشترتها بالتعاون مع "يونسيف".

وتأتي هذه الشحنات في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة الفلسطينية لتوفير الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية للسكان في قطاع غزة، الذي يعاني من الحصار الإسرائيلي.

أهمية هذه الشحنات

تأتي هذه الشحنات في وقت بالغ الأهمية، حيث يعاني قطاع غزة من نقص حاد في الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية.

وتشكل هذه الشحنات خطوة مهمة في تحسين الوضع الصحي في القطاع، وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان.