افتتاح مسجد الكحيل بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دمياط

افتتح الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في محافظة دمياط اليوم الجمعة مسجد الكحيل بعزبة الكحيل بكفر البطيخ في إطار جهود وزارة الأوقاف في عمارة بيوت الله تعالى مبنى ومعنى وتم اليوم الجمعة افتتاح مسجد الكحيل بعزبة الكحيل برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .



وقال وكيل وزارة الاوقاف في دمياط في تصريحات صحفية ان هذا المسجد وصلت تكلفته نحو 3322368)جنيهاً، على نفقة وزارة الأوقاف ، كما قامت وزارة الأوقاف بفرشه بعد توسعته بأجود أنواع الفرش، وبلغت مساحته بعد توسعته خمسمائة متر مربع، وضم المسجد مصلى للسيدات ليكن لهن حظاً وفيراً من الصلاة والعلم.

وأناب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط وحضر نائبا عن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اللواء مجدي محمد الوصيف سكرتير عام مساعد محافظة دمياط و اللواء أحمد قاسم أحمد رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ

كما شارك بالحضور أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب؛ أحمد البلشي، وحسن عبد الوهاب والشيخ أحمد شعبان المصري، مدير إدارة أوقاف كفر البطيخ والشيخ أحمد فرحات مفتش المتابعة .

وقام الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط بإقامة الأنشطة الدعوية حيث أقيمت مقرأة الأئمة بالمسجد قبل الصلاة بساعة واستهلت شعائر صلاة الجمعة بتلاوة قرآنية مباركة للشيخ السعيد فتحي السيد سعيد السرسي.

ثم ألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامه وكيل وزارة الأوقاف بدمياط

وبعد الصلاة مباشرة عقدت مقرأة الجمهور والذين أعلنوا حبهم وفرحهم وتقديرهم لجهود وزارة الأوقاف بالمساجد وما تقوم به من عمارة بيوت الله مبنى ومعنى، وختمت فعاليات شعائر صلاة الجمعة والأنشطة الدعوية بمجلس الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء والتضرع أن يحفظ الله تعالى مصر من كل سوء ومكروه.