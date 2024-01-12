رئيس إندونيسيا يثمن جهود مجلس حكماء المسلمين في تعزيز السلام والتسامح

أشاد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الجمعة، بجهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في تعزيز السلام والتسامح والتعايش والإخاء الإنساني.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإندونيسي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبدالسلام، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك، وتأكيد أهمية دور علماء الأمة وحكمائها في مواجهة ما يواجهه عالمنا اليوم من تحديات.

وأكد الرئيس الإندونيسي أن جهود مجلس حكماء المسلمين في نشر السلام والتسامح والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات، تمثل نموذجًا يحتذى به في العالم.

من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، عن تقدير المجلس والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإندونيسيا قيادةً وشعبًا، ودورها الرائد في خدمة قضايا العالم الإسلامي، وما تقدمه من نموذج حضاري للإسلام، وما تحتضنه من تنوع ديني وثقافي ملهم في منطقة جنوب شرق آسيا.

وشدد المستشار محمد عبدالسلام على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مجلس حكماء المسلمين وإندونيسيا، في المجالات المختلفة، خاصة في مجال نشر السلام والتسامح والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود مجلس حكماء المسلمين لتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الدينية والثقافية في العالم، بهدف نشر السلام والتسامح والتعايش بين مختلف الأديان والثقافات.

كما تأتي الزيارة في إطار حرص مجلس حكماء المسلمين على دعم جهود إندونيسيا في خدمة قضايا العالم الإسلامي، وتعزيز دورها الرائد في المنطقة.