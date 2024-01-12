ads
الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الإسكان: منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية علامة بارزة في الجمهورية الجديدة

عاصم الجزار
عاصم الجزار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرت الإعلامية خلود زهران، لقاء مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، عبر فضائية "إكسترا نيوز".

 

وقال الجزار  إن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية التي كانت في السابق عبارة عن أرض صحراوية، أصبحت الآن من العلامات البارزة في الجمهورية الجديدة.

 

وأضاف أنه تم الاتفاق على إنشاء فندقين في المنطقة المركزية أحدهما في البرج الأيقوني.

 

وأشار الجزار ، إلى أن أداء الحكومة بعد انتقالها إلى العاصمة الإدارية؛ اختلف وتطور، سواء على مستوى تطوير عملها أو تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطن. 

 

الاسكان والمرافق الإسكان والمرافق والمجتمعات الدكتور عاصم الجزار