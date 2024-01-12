وزير الإسكان: منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية علامة بارزة في الجمهورية الجديدة

أجرت الإعلامية خلود زهران، لقاء مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، عبر فضائية "إكسترا نيوز".

وقال الجزار إن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية التي كانت في السابق عبارة عن أرض صحراوية، أصبحت الآن من العلامات البارزة في الجمهورية الجديدة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على إنشاء فندقين في المنطقة المركزية أحدهما في البرج الأيقوني.

وأشار الجزار ، إلى أن أداء الحكومة بعد انتقالها إلى العاصمة الإدارية؛ اختلف وتطور، سواء على مستوى تطوير عملها أو تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطن.