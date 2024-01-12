نبيلة عبيد: إحسان عبد القدوس أحد أهم من صنعوا تاريخى الفنى

علقت الفنانة نبيلة عبيد على أعمالها الفنية التى قدمتها للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، والتى وصفتها أنها تنوعت بأدوارها ورسائلها المجتمعية كعادة كاتب كبير مثله.

وقالت نبيلة عبيد فى تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" أن روايات إحسان عبدالقدوس وما كانت تناقشه من دور المرأة وقدرتها على مقاومة الظروف، كانت تمثل إضافة فنية كبيره لأى فنانة، فالمرأة لدى إحسان لا تتقبل مصيرها وتكافح طوال الوقت، وهو أحد أهم من صنعوا التاريخ الفنى لنبيلة عبيد.

وأضافت "إحسان عبد القدوس واحد من أهم الكتاب إللى عندهم فلسفة خاصة، وكان بيقدم ألوان وقضايا المجتمع بمنتهى البراعة والدقة، وكنت محظوظة إنى إشتغلت من أعمالة القصصية.

أعمال جمعت نبيلة عبيد مع الكاتب إحسان عبد القدوس

جمعت الكثير من الأعمال الفنية الفنانة نبيلة عبيد والكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، أبرز تلك الأعمال فيلم "الراقصة والسياسي، الراقصة والطبال، انتحار صاحب الشقة، أيام فى الحلال".

أعمال إحسان عبد القدوس الفنية

قدم الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس الكثير من الأعمال الفنية، سواء بشكل روائي تحول لأعمال درامية، أو بشكل تأليف وقصص للسينما والتلفزيون، وأبرز الأعمال الفنية للكاتب الكبير "حتى لا يطير الدخان، لا تسألني من أنا، العذراء والشعر الابيض، أين عقلى".