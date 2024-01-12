الفريق أسامة ربيع: لا صحة لتعليق حركة الملاحة بقناة السويس

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الإتجاهين، ولا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بصورة مؤقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة باب المندب.

وقال رئيس الهيئة فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن قناة السويس تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة غدا السبت، عبور 44 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن.

وشدد على حرص هيئة قناة السويس على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك بما يصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.



