صحة الغربية: دعم مستشفى كفر الزيات والأقسام الطبية بالأجهزة والأسرة اللازمة

استعرض الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، حجم الإنجاز الذي تحقق بمستشفي كفر الزيات العام خلال عام 2023، وذلك من خلال الخطه الاستثمارية للمديرية، والدعم المالي من وزارة الصحة والسكان، ومساهمات المجتمع المدني لتقديم خدمة طبية لائقة لأبناء المحافظة.

أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تجهيز عناية متوسطة اطفال بواقع ٦ أسرة وتطوير قسم الاقتصادى و زيادة القدرة الاستعابية وزيادة عدد الأسرّة الى ٢٢ سرير ، وتجهز غرفة موجات فوق صوتية بقسم الاستقبال بـ٢جهاز سونار لوجيك ٧ ، وتطوير سكن الأطباء والطبيبات وكذا تركيب جهاز أشعة إكس راى بمبنى العيادات الخارجية و جهاز تحميض سي ار و دى ار ، وجهاز اشعة مقطعية ١٦ سلايد لعمل جميع انواع الأشعة المقطعية العادية و الأشعة المقطعية بالصبغة لحالات الطوارىء الحالات المنومة باقسام المستشفي.

وقال إن وزارة الصحة تولي اهتماماً كبيراً ، وتسعي بالتنسيق مع المديريه لتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية كافة للمرضى والمترددين على المستشفيات، والوحدات الصحية، وخاصه كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة ، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود والمشاركة المجتمعية بين كافة الجهات، والمؤسسات، والهيئات الحكومية، والأهلية، والخاصة، والمجتمع المدنى، لتوفير الأجهزة الطبية وتطوير الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات، لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.

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