ذكرى رحيل كريمة مختار الأم الأشهر دراميا.. أسست بيت الفن والإخراج والإعلام

برعت الفنانة كريمة مختار التي تحل ذكرى وفاتها اليوم الجمعة في أداء دور الأم بمختلف القنوات الفنية سواء في المسرح او السينما او الدراما التليفزيونية والإذاعية، ويعد هذا الدور في الأعمال التمثيلية أمرا يحتاج إلى إحساس وصدق يختلف عن بقية الأدوار التمثيلية.

اسمها الحقيقي عطيات محمد البدري

ولدت عطيات محمد البدري والمشهورة بـ"كريمة مختار" في 12 يناير 1934، بمحافظة القاهرة، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية خلال فترة الستينات سواء على خشبة مسرح الدولة أو القطاع الخاص، ثم تزوجت من المخرج نور الدمرداش والذى أنجبت منه أربعة أبناء وهم: المهندس شريف، والمخرج أحمد، وهبة، وأشهرهم الإعلامي معتز الدمرداش.

الفنانة كريمة مختار

بابا شارو أولى أعمالها الإذاعية

في أول خمسينات القرن الماضي توسم فيها الفنانين محمد الطوخي، وعبدالرحيم الزرقاني خيرا فأسند لها الدور لصوتها الدافئ والحنون في برنامج الأطفال الشهير "بابا شارو" الذي قدمته الإذاعة المصرية وتناول خلاله العديد من الأحاديث السلوكية والتنموية لدى الأطفال، وحقق نجاحا كبيرا، حتى أصبح البرنامج الإذاعي الأشهر في الثراث المصري، ومن إخراج محمد محمود شعبان، وكان بمثابة نقطة الانطلاقة الفنية، حتى لقبت بـ"قديسة الإذاعة".

البرنامج الإذاعي بابا شارو

ثمن الحرية

يعد فيلم "ثمن الحرية" أولى الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة كريمة مختار بدور الأم، وأول عمل أيضا يجمعها بزوجها مخرج نور الدمرداش الملقب بـ"ملك الفيديو"، وعُرض الفيلم في العام 1967، والمأخوذ عن مسرحية "مونتسيرات" للكاتب الفرنسي إيمانويل روبلز، وأعدها للسينما الأديب العالمي نجيب محفوظ، وكتب السيناريو طلبة رضوان، والحوار لطفي الخولي، ومن إخراج نور الدمرداش.

شاركها البطولة كل من الفنانين: محمود مرسي، وعبدالله غيث، وصلاح منصور، ومحمد توفيق، وفايزة فؤاد، وكمال يس، ومحمود الحديني، وناهد سمير، وأحمد الجزيري، وآخرن، والذي تدور أحداثه حول فدائي مصري ينفذ عملية ضد الاحتلال الإنجليزي، حتى يتمكن من الفرار من سلطة الاحتلال، ويكتشف الحاكم العسكري الإنجليزي تعاون ضابط الجيش المصري مع الفدائي، فيحقق معه لمعرفة مكان اختباء الفدائي ويرفض الضابط الإجابة، فيقبض الحاكم على مجموعة مواطنين مصريين ويهدد بقتلهم على التوالى إن لم يدلي الضابط بمكان الفدائي، حتى أتبعها مجموعة من الأفلام التي حققت نجاحا جماهيريا ونقديا منها: الحفيد، وأميرة حبي أنا، ونحن لا نزرع الشوك، والشيطان يعظ، وبالوالدين إحسانا، ورجل فقد عقله، ويا رب ولد، وسعد اليتيم.. وغيرها.

في الدراما شاركت في العديد من الأعمال الدرامية التي من بينها: البخيل وأنا، والحاوي، وألف ليلة وليلة، ويتربى في عزو، وزهرة وأزواجها الخمسة، وصابر يا عم صابر، ودلع بنات، والقاهرة والناس وغيرها من المسلسلات الناجحة.

فيلم ثمن الحرية

يتربى في عزو

قدمت الفنانة كريمة مختار دور الأم "ماما نونا" في مسلسل "يتربى في عزو"، والذي عرض في العام 2007، بمشاركة الفنانين: يحيى الفخراني، ورانيا فريد شوقي، وياسر جلال، وهنا شيحة، وأحمد عزمي، وآخرون، ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج مجدي أبو عميرة.

استطاعت كريمة مختار تجسيد دور الأم الحنونة والعطوفة ببراعة شديدة، ونظرا لاهتمامها بنجلها حمادة عزو إلا أنه أصبح ذو شخصية مستهترة وغير قادرة على تحمل المسئولية، فهو رجل متعدد الزيجات والعلاقات العاطفية، فأصبح يصطدم بواقع الحياة ومشاكلها كلما تقدم في العمر تزداد مسئولياته، في حين أن ابنة عمه نوال التي تحاول أن تجعله إنسان منظم ومسئول عن حياته وتصرفاته، هذا الدور كان له تأثير كبير على الشارع المصري إلى أن ارتبط اسمها باسم "ماما نونا" من خلال هذا المسلسل الذي لاقى استحسان المشاهدين.

مسلسل يتربى في عزو

العيال كبرت

واحدة من أبرز أعمال كريمة مختار المسرحية التي حققت نجاحا كبيرا، وأصبحت من الأعمال الفنية المتميزة التي حفرت في أذهان الجميع، وقدمت في العام 1979، وشاركها البطولة الفنانين: حسن مصطفى في دور الأب رمضان السكري، وأحمد زكي، وسعيد صالح، ويونس شلبي، ونادية شكري، ومن تأليف بهجت قمر، وإخراج سمير العصفوري.

جسدت كريمة مختار دور زينب الأم الطيبة للغاية، ولديها أربعة أبناء وهم: "سلطان، وكمال، وعاطف، وسحر"، حيث يفقد الأب الأمل في صلاح أولاده وعائلته، ويعيش كل ابن في عالمه الخاص، فيقرر الأب الهروب والزواج بأخرى، حتى يعلم ابنه كمال بهذه الخطة بالصدفة عن طريق الخطأ، ويقوم بإبلاغ أخواته، فيتكاتف الأبناء من أجل إنقاذ العائلة من الضياع ويحاولون اصلاح حالهم، لكنهم يكتشفون أن هذا يحتاج للكثير، فينجحون في النهاية باقناع والدهم بعدم السفر والبقاء معهم.

مسرحية العيال كبرت

كانت الفنانة كريمة مختار وزوجها المخرج نور الدمرداش عقب انتهاء كل مسلسل، تستضيف صناع العمل بمنزلهما في جو أسري بهيج بحضور نجوم الفن؛ وارتبط اسمها في ذاكرتنا دائما بملامحها الطيبة وابتسامتها الرقيقة وبنبرات صوتها الدافئ الحنون، وبساطة أدائها الطبيعي، وتظل أعمالها باقية رغم رحيلها.



