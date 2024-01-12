الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن خردة في الفيوم

اندلع حريق في مخزن خردة بشارع الفواخير بحي الشيخ حسن بدائرة قسم ثان الفيوم ، وجرى إخماد ألسنة اللهب بمعرفة الحماية المدنية ولا يوجد أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة ثاني الفيوم، بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق في مخزن خردة بشارع الفواخير بدائرة القسم، على الفور انتقل الرائد هشام حسن رئيس مباحث قسم ثاني الفيوم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.



وتبين نشوب الحريق في مخزن بداخله كمية من الخردة والبلاستيك، وأن سبب الحريق انفجار أسطوانة غاز ، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحريق .