ننشر أسماء مصابى حادث تصادم دراجتان بخاريتان على طريق جمصة- المنصورة

استقبلت مستشفى بلقاس فى محافظة الدقهلية، كلا من عزام حمدي محمد حسن 33 عامًا ومقيم بعزبة إصلاح الغيط الكبير التابعة لمركز الستاموني وعطية سميح عبدالعزيز منصور 18 عامًا مقيم بقرية القطنة ومحمد هاني محمد المغازي 19 عامًا مقيم بقرية الجزاير وشاب رابع مجهول الهوية ومصاب بإصابات خطيرة نتيجة حادث تصادم بين دراجتان بخاريتان كانو يستقلونها على طريق المنصورة جمصه أمام قرية التخشيبة التابعة لمركز بلقاس .

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بوقوع حادث تصادم بين دراجتان بخاريتان على طريق المنصورة جمصه أمام قرية التخشيبة التابعة للمركز ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة مستقلى الدراجتين بإصابات مختلفة وجرى نقلهم إلى مستشفى بلقاس لتلقى العلاج اللازم .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.