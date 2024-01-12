ولي عهد الأردن: غياب حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعرقل السلام والاستقرار في المنطقة

أكد ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اليوم الجمعة، أن غياب حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعرقل السلام والاستقرار في المنطقة، ويؤدي إلى دوامات متتالية ومتنامية من العنف.

جاء ذلك خلال لقاء الأمير الحسين مع الرئيس السنغافوري ثارمان شانموجاراتنام، بقصر أستانا الرئاسي، حيث شدد ولي العهد على أهمية التنسيق مع سنغافورة والشركاء والأصدقاء المؤثرين الذين يتمتعون بسمعة ومصداقية عالية لدى المجتمع الدولي، للحد من العنف بمختلف أشكاله في المنطقة والعالم.

وأشاد ولي العهد بنمو العلاقات بين الأردن وسنغافورة على مدى العقود الماضية، ولفت إلى أهمية الاتفاقيات التي وُقعت بين البلدين يوم أمس والتي تغطي مجموعة واسعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد ولي العهد أن الأردن مستمر في تكريس جهوده لتحقيق السلام والأمن برغم الظرف الصعب الذي يمر به الإقليم.

من جانبه، أكد الرئيس السنغافوري عمق العلاقات بين البلدين، مشيدا بتبادل الزيارات رفيعة المستوى.

يأتي لقاء ولي عهد الأردن مع الرئيس السنغافوري في إطار الجهود الأردنية لتعزيز العلاقات مع شركاء إقليميين ودوليين، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ويؤكد ولي العهد الأردني في تصريحاته على أهمية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، باعتباره شرطًا أساسيًا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.