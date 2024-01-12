اليابان تبدأ بناء وحدات سكنية مؤقتة للمتضررين من زلزال رأس السنة

بدأت السلطات اليابانية، اليوم الجمعة، بناء وحدات سكنية مؤقتة للأشخاص الذين تضررت منازلهم بسبب الزلزال القوي الذي ضرب وسط اليابان في الأول من يناير الجاري.

وتخطط حكومة محافظة إيشيكاوا لبناء 115 منزلا مؤقتا في واجيما وسوزو، المدينتان الأكثر تضررا من الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة، و60 منزلا آخر في مدينتي نوتو وأناميزو المتجاورتين في غضون شهر تقريبا.

وبسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطرق في المنطقة، لا يزال حوالي 1900 شخص معزولين في المحافظة الواقعة على ساحل بحر اليابان. وبلغ عدد القتلى جراء الكارثة 215 شخصا حتى بعد ظهر الجمعة، وفقا للحكومة المحلية.

ولا يزال هناك 28 شخصًا في عداد المفقودين، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والمقيمين في مراكز الإخلاء والفنادق والمرافق الأخرى 22851 حتى اليوم.

وتوفر الحكومات المحلية المنازل المؤقتة مجانًا للأشخاص المنكوبين بناءً على قانون الإغاثة من الكوارث، مما يمنحهم مكانًا للإقامة لمدة تصل إلى عامين أو حتى يجدوا سكنًا بديلًا.

من ناحية أخرى، حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من احتمالية وقوع زلزال جديد في منطقة نوتو، بمحافظة إيشيكاوا.

من ناحية أخرى، حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من احتمالية وقوع زلزال جديد في منطقة نوتو، بمحافظة إيشيكاوا.

وأشارت وكالة الأرصاد إلى أن عمق الزلزال سيكون على بعد 10 كيلومترات وسيضرب بقوة 4 درجات.

ولم تصدر الوكالة أي تحذير من حدوث تسونامي.

يأتي بناء الوحدات السكنية المؤقتة في إطار جهود الإغاثة التي تقوم بها السلطات اليابانية لمساعدة المتضررين من زلزال رأس السنة.

ويشكل زلزال جديد مصدر قلق للسلطات المحلية، حيث قد يؤدي إلى وقوع خسائر بشرية ومادية إضافية.