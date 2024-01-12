رئيس لاتفيا يدعو الاتحاد الأوروبي إلى مصادرة الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا

دعا رئيس لاتفيا إدجارس رينكيفيتش، اليوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ قرار مشترك بشأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة من أجل إعادة بناء أوكرانيا.

وقال رينكيفيتش، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ريجا، إن كل دولة في الاتحاد الأوروبي لديها العديد من الفروق القانونية الدقيقة بشأن هذه القضية.

وأضاف أن الولايات المتحدة قد اتخذت قرارًا بفرض عقوبات على الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات، لكن الاتحاد الأوروبي لم يفعل ذلك بعد.

وقال رينكيفيتش إن مصادرة الأصول الروسية المجمدة ستسمح بتحويلها إلى إعادة بناء أوكرانيا أو إلى تدابير أخرى لدعمها.

وأضاف أن لاتفيا تعمل أيضًا على إيجاد حلول ممكنة على المستوى الإقليمي مع زملائها في إستونيا وليتوانيا.

وخلص بالقول إن هناك العديد من الفروق القانونية في مختلف البلدان. ولكن، بطبيعة الحال، فإن الغرض من استخدام هذه الأصول المجمدة واضح وهو نقلها إلى أوكرانيا.