وكيل الصحة يتابع مراحل رفع كفاءة الكهرباء بمستشفى منيا القمح المركزي

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الجمعة مستشفى منيا القمح المركزي، لمتابعة مراحل أعمال رفع كفاءة الكهرباء بالمستشفى، والإشراف بنفسه على تركيب المحول الكهربائي الجديد بقدرة ١ ميجا (١٠٠٠ ك.ف.أ)، وتجربة عمل المولد الكهربائي الجديد بقدرة (٥٠٠ ك.ف.أ)، بعد تركيب كافة الوصلات الخاصة بالمحول والمولد الكهربائي.

وتأكد وكيل الوزارة من إتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة قبل انقطاع الكهرباء وتوصيل المحول الجديد والمولد الكهربائي والإشراف على تنفيذ الخطة الموضوعة للأماكن البديلة لتقديم الخدمة الطبية، ونقل جميع الحالات المرضية التي تحتاج إلى أجهزة طبية بالمستشفى لمنافذ أخرى، بصورة مؤقتة لحين الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة، وتوصيل المحول وربطه بالمولد الكهربائي، وتوصيل الكابلات الكهربائية لتتحمل الجهد العالي نظراً لأعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تتم لعدد من الأقسام الطبية بالمستشفى، وذلك في حضور مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والإدارة الهندسية والجهاز الإشرافي بالمديرية، ومدير الإدارة الصحية ومدير المستشفى، وممثلي من هيئة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وقطاع الكهرباء، ومجلس مدينة منيا القمح.

وأثنى الدكتور هشام مسعود على الدعم المتواصل من وزير الصحة والسكان، لافتاً إلى أن أعمال رفع كفاءة الكهرباء تأتي بتكلفة تقديرية ٢٨ مليون جنيه، منهم توريد ٢ محول كهربائي بقدرة ١ ميجا بتكلفة تقديرية ٦ مليون جنيه، وتوريد مولد كهربائي، بتكلفة تقديرية ٥.٥ مليون جنيه، وتطوير شبكة الكهرباء الداخلية وتغيير اللوحات الرئيسية والفرعية والكابلات الداخلية، بتكلفة تقديرية بلغت ١٦.٥ مليون جنيه، كما أثنى على الدعم المستمر من محافظ الشرقية، وتكليفه لكافة الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة، للتعاون الكامل مع مديرية الصحة، والمتابعة المستمرة من مجلس المدينة وقطاع الكهرباء.

واطمأن "مسعود" على توصيل كافة مرافق الكهرباء وعمل المحول الجديد والمولد الكهربائي بكفاءة، كما كلف مراقب أول المديرية، بمتابعة سير العمل بمطبخ المستشفى، حيث تلاحظ صرف الوجبات الغذائية قبل المواعيد المحددة لها، وخروج وجبة العشاء قبل المواعيد المنصوص عليها بالعقد بـ٦ ساعات، وعدم ارتداء مشرف التغذية بالمستشفى للزي الرسمي، ووجه وكيل الوزارة بإعدام هذه الوجبات، مع نقل مشرف التغذية للمديرية وإعادة توزيعه وفقاً لحاجة العمل.