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الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سوريا ترحب بتحرك جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

غزة
غزة
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رحبت سوريا، اليوم الجمعة، بالتحرك الذي قامت به جمهورية جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية أن هذا التحرك يسلط الضوء على العدد الكبير من الضحايا المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال، كما يضمن مساءلة "إسرائيل" عن جرائمها المستمرة منذ 75 عامًا.

واستنكرت الوزارة تصريحات ممثلي الإدارة الأمريكية، الذين وصفتهم بـ"المحامين عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكدة أنهم تجاهلوا القانون الدولي والمجازر الوحشية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، وسعى إلى تمكينها من الإفلات من المساءلة والعقاب.

وجاء في البيان: "إن التحرك الذي قامت به جنوب إفريقيا هو خطوة مهمة في الطريق إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وضمان عدم الإفلات من العقاب لجرائم إسرائيل".

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