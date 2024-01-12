صحة الإسكندرية تكثف الأنشطة المجتمعية التوعوية بالتعاون مع مديرية الأوقاف

تفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، فعاليات مختلفة تزامناً مع يوم الصحة التوعوي الموسع، بحضور وكلاء الوزارة الصحة والأوقاف من أجل التعرف على رأي الدين في عنوان الصحة الإنجابية والمباعدة بين الولادات أو منعها.

أقامت الإسكندرية فعاليات يوم الصحة التوعوي الموسع في ميدان المساجد بمنطقة الجمرك الطبية (محيط مسجد المرسي أبو العباس)، الذي يتضمن وجود قافلة تعمل على تقديم نصائح لتنظيم أسرة، من خلال الشورة الصحية في كل ما يخص صحة المرأة وتوافر وسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى عقد ندوة عن كل ما يخص الصحة الإنجابية داخل مصلى السيدات عقب صلاة الجمعة.

وتواجد فريق المبادرات الرئاسية (١٠٠ مليون صحة)، الذي يعمل على الكشف المبكر للأمراض ومنها الاعتلال الكلوي و الكشف المبكر عن مرض السرطان ومبادرة تخص دعم صحة المرأة.

كما تواجد فريق ثقافة صحية، وهو من الفرق الخدمية التي تساعد في تصحيح المفاهيم المغلوطة و إرشاد الناس للاستفادة من خدمات وزارة الصحة، وأخيرا فريق الإعلام و التربية السكانية والذي قدم المعلومات عن الصحة الإنجابية لكل المترددين.

ولاق هذا النوع من القوافل إقبال كبير من قبل السيدات داخل المجتمع السكندري، للاستفادة من الخدمات الطبية.

جاء ذلك بتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان و تنفيذاً لتوصيات الاجتماع الذي عقده وزير الصحة مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتواجد أيضا الدكتور مراد ظريف مدير عام منطقة وسط الطبية و الدكتورة هنادي سامي مدير ادارة تنظيم الأسرة و الدكتورة مها حسيب مدير ادارة الثقافة الصحية و الدكتورة لمياء المعيطي مدير ادارة الإعلام و التربية السكانية و الدكتورة هبة أمين مدير ادارة المتابعة و الرقابة الداخلية و الدكتورة شريهان فؤاد، مدير ادارة العلاقات العامة و الاتصال السياسي.