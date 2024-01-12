طقس الغد: مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلًا وفي الصباح الباكر طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وتوقع الخبراء أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على محافظة مطروح تمتد مساء إلى (الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ - دمياط - بورسعيد) على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 18 10

بنهــــا 19 11

دمنهور 18 11

وادي النطرون 19 10

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 18 11

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 19 11

طنطا 18 11

دمياط 20 12

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 20 11

السويس 20 11

العريش 21 09

رفح 21 09

رأس سدر 20 10

نخل 19 04

كاترين 15 02

الطور 22 14

طابا 20 12

شرم الشيخ 24 15

الإسكندرية 19 11

العلمين الجديدة 19 10

مطروح 18 11

السلوم 17 09

سيوة 18 05

رأس غارب 23 14

الغردقة 24 14

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 15

شلاتين 25 19

حلايب 23 18

أبو رماد 23 18

رأس حدربة 22 19

الفيوم 20 08

بني سويف 21 07

المنيا 21 06

أسيوط 21 05

سوهاج 21 08

قنا 22 09

الأقصر 23 09

أسوان 23 10

الوادي الجديد 22 05

أبوسمبل 23 10

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 30 18

المدينة 26 14

الرياض 27 15

المنامة 23 19

أبوظبي 28 17

الدوحة 26 19

الكويت 23 11

دمشق 12 06

بيروت 17 13

عمان 13 07

القدس 14 07

غزة 20 13

بغداد 21 10

مسقط 25 18

صنعاء 24 06

الخرطوم 32 17

طرابلس 17 11

تونس 16 10

الجزائر 14 05

الرباط 28 06

نواكشوط 32 16

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 03 07-

إسطنبول 04 01-

إسلام آباد 20 06

نيودلهى 17 08

جاكرتا 33 24

بكين 03 04-

كوالالمبور 32 23

طوكيو 11 01

أثينا 10 01

روما 12 02

باريس 02 01-

مدريد 10 03

برلين 04 02

لندن 06 02

مونتريال 04- 10-

موسكو 14- 22-

نيويورك 08 05

واشنطن 10 07

أديس أبابا 25 11